En el caso de una persona que no cotizó al régimen administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), o no cuenta con los requisitos mínimos para el retiro, se le brindaría la jubilación básica igual a la línea de pobreza (hoy en ¢103.000 mensuales) para brindarle a la persona un ingreso en la vejez. Dicho sistema se financiaría vía impuestos directos y significaría una ampliación del sistema no contributivo.