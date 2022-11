¿Es mejor ahorrar, invertir o amortizar deudas con el aguinaldo? Le damos recomendaciones para lidiar con la incertidumbre

El mes de diciembre es esperado por muchas personas no solo por las fiestas navideñas y de fin de año, sino también por el pago del décimo tercer salario, mejor conocido como aguinaldo; un derecho irrenunciable para cualquier trabajador público o privado.

Sin embargo, este año ha estado marcado por una incertidumbre económica alimentada por una alta inflación, que desaceleró en los dos últimos meses tras alcanzar un máximo de 12,13% en agosto, pero que aún sigue siendo elevada, pues en octubre fue de 8,99%.

¿Cómo calcular el aguinaldo en Costa Rica?

Los hogares también han sentido una pérdida del poder adquisitivo o caída en los ingresos reales del 6,2% para este año, respecto al 2021. Esto quiere decir que la cantidad de bienes o servicios que pueden adquirir los hogares con sus ingresos actuales es menor a lo que podían comprar el año pasado.

Ante este panorama, el aguinaldo podría representar un alivio para las finanzas de los hogares costarricenses, que han sufrido alzas en precios de bienes, servicios y créditos durante el año. Pero, ¿qué es lo más recomendable para hacer con ese dinero? ¿Ahorrarlo, invertirlo, o amortizar deudas?

Lo primero que hay que mencionar es que no hay una receta establecida con el manejo del dinero, y la elección dependerá de la realidad particular de cada persona. No obstante, hay algunos factores a tomar en cuenta que pueden incidir en inclinarse por una u otra opción.

Para Melvin Garita, gerente de BN Valores del Banco Nacional, el concepto de partida para tomar una decisión es el costo de oportunidad, aunque resaltó que es recomendable no utilizar todo el aguinaldo en una sola opción, y valorar siempre el tener un ahorro libre y disponible para cualquier gasto no planeado.

“Si tengo una deuda con una tasa de interés del 17% y las opciones de inversión que tengo tienen una tasa de interés del 10%, debería preferirse pagar parte de la deuda, si la diferencia entre las tasas de la deuda y de las inversiones fuera a la inversa, o sea, recibo una tasa mayor de la que pago, entonces sería mejor invertir”, explicó Garita.

Trabajadores públicos y privados recibirán el aguinaldo en diciembre; este es un derecho irrenunciable para cualquier colaborador. Fotografía: (Shutterstock/Shutterstock)

Jorge Corrales, gestor de portafolios de Acobo Vista SAFI, comentó que para una persona que no tenga deudas la mejor decisión es poner a trabajar el dinero en inversiones antes que ahorrar, pues ante una alta inflación, invertir es la mejor forma de proteger el poder adquisitivo del dinero.

Por otra parte, Corrales manifestó que las personas que tengan deudas puede priorizar la amortización antes que guardar el dinero, dado los altos niveles de las tasas de interés, que elevan las cuotas de los créditos, aunque agregó que no deben descartar la opción de invertir.

Sobre este punto, el gestor de portafolios de Acobo Vista Safi coincidió con Garita y aseguró que es necesario valorar la diferencia entre los intereses de las deudas y las tasas que ofrecen las opciones de inversión para tomar una decisión más acertada con el dinero.

“Entre invertir o amortizar deuda, la mejor recomendación sería de invertir si la tasa de rendimiento es superior al costo de los intereses de la deuda. Si el costo de la deuda es superior al rendimiento potencial de una inversión, sería más eficiente para las finanzas personales de una persona priorizar el pago de deudas”, explicó Corrales.

En tanto, Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, aseguró que si dentro de las posibilidades de la persona está el guardar una porción del aguinaldo, la decisión entre ahorrar e invertir va a depender de la experiencia que tenga en el manejo de los dineros.

“Lo importante es, definitivamente, guardar de alguna forma una porción del aguinaldo”, afirmó Montero. El director de la OCF recalcó que para las personas que tengan alguna deuda, la amortización puede ser una opción viable, pero debe analizarse el impacto del pago en el saldo.

“La amortización es una posibilidad, siempre y cuando signifique un empujoncito importante. Si es una deuda grande y vamos a hacer un abono pequeño, no se va a notar, ese dinero es mejor guardarlo para una eventualidad”, agregó Montero.

¿Colones o dólares? Copiado!

Respecto a la moneda a escoger, en caso de inclinarse por preservar su dinero en un ahorro o inversión, los tres expertos recomendaron elegir la misma en la que se hará el gasto en el futuro, para así fijar una meta concreta y no arriesgarse al vaivén del tipo de cambio.

“Así la persona no tendrá que preocuparse de si le alcanza o no para esos gastos, sino nada más se enfoca en alcanzar el monto determinado que necesita”, comentó Garita. Por ejemplo, si el ahorro es para un viaje al exterior le puede convenir hacerlo en dólares.

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Costa Rica?

Corrales también sugirió hacer los ahorros o inversiones en la misma moneda que se planea gastar o asumir deudas, para así protegerse de los vaivenes en el tipo de cambio, pues la especulación para buscar mejores rendimientos es una tarea complicada y riesgosa.

“Si la persona cree que va a utilizar el dinero en unos meses en colones, lo mejor es usar esa misma moneda, si planea un viaje a final de año o para el otro, posiblemente tiene más sentido guardarla en dólares. La tasa de interés pasa a ser tema menor en cuanto a la moneda, si uno ya sabe que va a hacer con la plata”, afirmó Montero.

Opciones Copiado!

Según los expertos, en tiempos de alta inflación es vital poner a trabajar el dinero, pues es la única forma en que no pierda el valor. Por esa razón, se vuelve importante generar un rendimiento de algún tipo, a corto, mediano, o largo plazo, que compense total o parcialmente el efecto negativo de la inflación.

El gestor de portafolios de Acobo Vista SAFI, aseveró que las opciones favoritas para el corto plazo suelen ser los fondos de liquidez a la vista o bien los certificados de depósito a plazo de los bancos. Aunque resaltó que en el segundo caso, la capacidad de liquidar anticipadamente es menor.

Para largo plazo, Corrales comentó que existen alternativas atractivas como la inversión en bonos, acciones o bien fondos de crecimiento, los cuales, por un monto mínimo de inversión más accesible, tienen la cualidad de brindar al inversionista diversificación inmediata desde el primer colón o dólar invertido.

Corrales resaltó que hay varias opciones para distintos apetitos por riesgo y también para diferentes entornos económicos, por lo que no existe un producto financiero que sea adecuado para todos, y lo primordial es analizar la situación de cada persona primero.

Calculadora de aguinaldo: Haga su estimación para este 2022

El director de la OCF comentó que también se puede aprovechar el aguinaldo para invertir en una empresa que la persona ya tenga, así como valorar opciones de depósito a plazo en cooperativas o en las asociaciones solidaristas de las compañías, con plazos en función a la necesidad particular de la persona.

Garita enfatizó en que, sin importar la opción de inversión que elija la persona, es muy importante acudir a instituciones que estén reguladas bajo un marco legal y que tengan buenas prácticas, ya que eso limita el riesgo de que el dinero no esté siendo gestionado de mala forma.

“Hay que tener mucho cuidado con las opciones que ofrecen rendimientos muy llamativos, de estas existen muchas sobre todo en el ecosistema no regulado, entre más rendimiento más riesgo, por lo que es necesario que las personas conozcan muy bien los riesgos que están asumiendo”, manifestó.