“A nosotros lo que más nos duele en Cámara de Industrias es que entrevisten a alguien que tenga tiempo de no tener trabajo y que le pregunten: ¿usted se ha especializado o ha adquirido nuevas competencias en este tiempo? Y que responda que no. Porque entonces tras de que no tuvo trabajo ni siquiera se preparó para el futuro, la formación dual brinda esto”, expresó José Salas, asesor de talento humano de la Cámara de Industrias de Costa Rica.