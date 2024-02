Dueños de vehículos híbridos con placas verdes asignadas por error deberán sustituirlas

Los dueños de vehículos híbridos que fueron provistos de placas verdes, destinadas exclusivamente para identificar a los automóviles totalmente eléctricos sin emisiones, deberán reemplazarlas por placas convencionales porque la información remitida para registrar los automotores presenta inconsistencias que deben ser subsanadas.

Esta medida está estipulada en el oficio CSV-DP-FTV-0013-2024, fechado el 25 de enero de este año, suscrito por José Alejandro Delgado Fernández, quien actúa como encargado de la Unidad Técnica de Fiscalización y Dirección de Proyectos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), y Roy Rojas Vargas, director de Proyectos de la misma entidad.

El documento fue dirigido a Maureen Ramírez Víquez, gerente de Calidad de Dekra, y a Gil Edwards Earle, gerente de Operaciones de la misma empresa, responsable de la revisión técnica vehicular, ya que el Cosevi es el organismo encargado de supervisar su funcionamiento.

El oficio establece que los vehículos ya registrados que posean placas verdes, pero que cuenten con algún motor de combustión en su configuración, ya sea de propulsión o como generador de electricidad, deben ser objeto de anotaciones de defectos según el manual de procedimientos de la revisión técnica.

Una de las inconsistencias es que el “tipo de placa no coincide con la categoría del vehículo” y la otra es la no coincidencia o ausencia de algún dato en los documentos de identificación, que no sea el número de chasis, por lo que deben indicar cuál fuente de energía adicional a la electricidad utiliza.

Con la asignación de dichos defectos, Dekra debe elaborar el informe correspondiente sobre el ajuste de características y notificar al usuario que es su responsabilidad efectuar el cambio respectivo ante el Registro Nacional, la entidad encargada de emitir las placas.

Roy Rojas indicó a La Nación, por medio de la oficina de prensa del Cosevi, que todavía están en un proceso de revisión para determinar dónde fue que ocurrió el error que permitió el otorgamiento de placas verdes a vehículos híbridos con motores de combustión interna.

Este funcionario confirmó que los vehículos que tengan asignada la placa verde sin que cuenten con los requerimientos para portarla deberán cambiarla. Añadió que van a tener una reunión con el Registro Nacional para determinar el procedimiento.

“Con el Registro vamos a definir la propuesta de procedimiento para el cambio de placas. Eso no somos nosotros, eso es el Registro de la propiedad quien lo va a definir junto a nosotros”, comentó el Director de Proyectos de Cosevi.

Previamente, el Registro Nacional comunicó, por medio de un oficio, que su responsabilidad se limita a verificar la concordancia entre la Declaración Única Aduanera (DUA), que debe ser completada por el importador, y la información de cada vehículo por parte de Dekra, responsable de la revisión técnica.

La controversia sobre la asignación de placas verdes a vehículos híbridos surgió cuando la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove) denunció que 139 de estos vehículos recibieron este distintivo a pesar de no ser completamente eléctricos.

Asomove señaló, a finales de enero, que identificaron con este problema 122 unidades modelo Nissan X--trail e-power nuevos, y 17 Toyota Prius de los cuales se desconoce su fecha de ingreso y si son nuevos o usados.

A finales de enero de este año, Asomove denunció que 139 vehículos híbridos portaban placas verdes, a pesar de que no son cero emisiones. Archivo: (Shutterstock)

Los vehículos que circulan con placas verdes reciben beneficios como la exoneración o descuentos en el pago de parquímetros en varias municipalidades, y no están sujetos a las restricciones de circulación por número de placa. Sin embargo, estos beneficios no aplican a los vehículos híbridos, que combinan dos tipos de motores, como los de combustión y los eléctricos.

El pasado 29 de enero, la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de Aduanas confirmaron que hasta la fecha no se han identificado casos en los que se haya otorgado exoneración de impuestos de importación para vehículos con tecnología híbrida.

Rudolf Lücke, director general de Hacienda, explicó que según la normativa vigente, la exoneración de impuestos solo se aplica a los vehículos sin emisiones, por lo que aquellos que posean un motor de combustión no califican.

En Costa Rica, la Ley N.º 9.518 regula la movilidad eléctrica, definiendo los vehículos eléctricos como aquellos que son completamente libres de emisiones y no tienen motores de combustión.

Vehículos nuevos

Respecto a los vehículos nuevos, la circular emitida por Cosevi establece que si la DUA indica que el vehículo es exclusivamente eléctrico, el personal encargado de la inspección debe verificar que no tenga ningún tipo de motor de combustión, ni como fuente de propulsión ni como generador de electricidad.

“De evidenciarse su presencia, se debe anotar el defecto grave por la no coincidencia con el DUA de una característica primaria, pues lo correcto sería que se indique que es gasolina/eléctrico”, se lee en el oficio enviado a Dekra. Esta misma instrucción se aplica a los vehículos que utilicen hidrógeno y gasolina.

La instrucción técnica enviada por el Cosevi es de acatamiento obligatorio. En el documento mencionan que el objetivo es “evitar que los casos por analizar sigan creciendo” y “garantizar un tratamiento formal y estandarizado a los vehículos que les aplique la instrucción”.

Hasta diciembre del año pasado, Costa Rica tenía registrados 12.302 vehículos eléctricos, según datos del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Durante el año pasado, el número de automotores inscritos fue de 5.736, una cifra sin precedentes que triplica la del 2022.