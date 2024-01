Asociación de movilidad eléctrica denuncia entrega de 139 placas ‘verdes’ a vehículos híbridos

La Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove) denunció la entrega de 139 placas verdes, que se utilizan como distintivo para identificar a los automotores eléctricos cero emisiones, a vehículos que, de acuerdo con su criterio, utilizan tecnología híbrida que combina un motor de combustión interna con el eléctrico.

Según Asomove, se trata de 122 vehículos modelo Nissan X--trail e-power nuevos y 17 Toyota Prius, de los cuales se desconoce su fecha de ingreso y si son nuevos o usados, que circulan con placas verdes, a pesar de supuestamente incumplir con las disposiciones de ley para portarlas, de acuerdo con la organización.

Al circular con placas verdes, los vehículos gozan de beneficios como la exoneración o descuentos en el pago de los parquímetros en varias municipalidades y tampoco se les aplica la restricción vehicular por placa. Esto no procede para automotores híbridos, que son impulsados por dos motores que pueden ser de distinta naturaleza, por ejemplo, de combustión y eléctricos.

Por medio de un oficio enviado a Asomove, en el cual se expuso el caso de tres vehículos concretos bajo esa situación, el Ministerio de Hacienda indicó que los tres ingresaron a Costa Rica pagando los impuestos de importación, con lo cual no recibieron la exoneración de la que gozan los automotores eléctricos.

En el oficio, Hacienda añadió que consultaron sus bases de datos e identificaron varios vehículos en esta misma situación, es decir, que ingresaron al país sin gozar de exoneraciones para automotores eléctricos, pero que están identificados en el Registro Nacional como tales.

“No omito manifestar que el Registro Nacional ya nos remitió el listado de casos en situación similar, ante nuestra consulta, y estamos en proceso de investigación en conjunto con la Dirección General de Aduanas para ver si existe la necesidad de algún ajuste”, se lee en el oficio firmado por Rudolf Lucke, director general de Hacienda.

La Dirección General de Hacienda y la Dirección General de Aduanas confirmaron a este medio que, a la fecha, no se han identificado casos en que se haya concedido la exoneración de los impuestos de importación relativos a estos vehículos.

Según Hacienda, para otorgar la exoneración de impuestos de importación a los vehículos que entran al país, la Dirección General de Hacienda le solicita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en su condición de ente recomendador, que confirme si son cero emisiones o no.

Roy Rojas, director de Proyectos de Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), aseguró a La Nación que se percataron de la situación tras la denuncia hecha por Asomove y que la decisión que tomaron es analizar técnicamente el asunto para poder determinar su accionar y los posibles ajustes.

Según Rojas, Cosevi tiene entre sus competencias la evaluación de exoneraciones plateadas a solicitud de los importadores o dueños de vehículos, y la fiscalización de la operación de Dekra, que tiene a cargo la inspección vehicular.

“Tomaremos las decisiones que tengan que tomarse. Estamos totalmente abiertos, en la línea de revisar lo ocurrido y de verificar. A partir de ahí, si es necesario, estableceremos reglas claras para que haya un proceso transparente”, dijo Rojas, quien añadió que harán una mesa técnica con los entes involucrados.

Los vehículos eléctricos enchufables no requieren el uso de combustibles fósiles, mientras que los híbridos mezclan dos tecnologías, que pueden ser un motor de combustión interna y otro eléctrico. En febrero del 2019 se entregaron las primera placas verdes. (Albert Marín)

En respuesta a Asomove, el Registro Nacional, ente encargado de emitir las placas vehiculares, indicó por medio de un oficio que ellos se encargan de verificar que coincidan entre sí, la Declaración Única Aduanera (DUA), que debe llenar el importador, y el cotejo de la información de cada vehículo por parte de Dekra, encargado de la revisión técnica.

“Si esta información plasmada en el DUA y el IVE (inspección vehicular) es incorrecta, o no coincide con la realidad del bien mueble, es imposible para el calificador conocer o detectar esta anomalía; es decir, si la DUA y el IVE indican en el combustible que el vehículo es eléctrico, así quedará inscrito”, se lee en el documento.

La IVE comprende la verificación mecánica, eléctrica y electrónica en los sistemas del vehículo, de sus emisiones contaminantes y lo concerniente a los dispositivos de seguridad activa y pasiva, según lo establecido en la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial.

En el oficio, el Registro Nacional aseguró que la supuesta inconsistencia, en caso de los vehículos que no son 100% eléctricos, se presenta en la información del DUA y la posterior revisión técnica vehicular de Dekra, por lo cual la presunta irregularidad no fue originada en dicha entidad.

Hacienda manifestó que el MOPT es el que se encarga de realizar un análisis técnico del vehículo para así emitir una recomendación, independientemente de si la DUA indica que el vehículo es eléctrico o no.

En el caso de estos automotores, Hacienda considera correcta su declaración como “eléctricos”, pero detalló que no significa que sean cero emisiones. Al no calificar como tales, estos no gozan de la exoneración en los impuestos.

“La Dirección General de Aduanas emitió criterio técnico, en el cual se determinó que en el caso de estos vehículos, no se consideran como híbridos. Además, se indicó que al contar los vehículos con un motor de combustión a gasolina, el cual se usa como generador de electricidad, no califican como vehículos cero emisiones”, indicó Hacienda.

Por su parte, Dekra argumentó que, hasta este momento, no se ha detectado ningún error en la aplicación de la inspección técnica para inscripción de vehículos, con base en sus criterios y parámetros técnicos. La empresa añadió que se pusieron a disposición de Cosevi para revisar y aclarar el tema.

En tanto, Rojas, de Cosevi, manifestó que, después de que culmine el proceso de análisis, harán los ajustes que sean necesarios, si así se requiere, para garantizar que los vehículos estén identificados como corresponde. “Si hay un bache que está generando alguna goterilla en ese proceso, hay que taparlo”, comentó.

Ley específica

Silvia Rojas, directora ejecutiva de Asomove, explicó que en Costa Rica existe una ley específica para la movilidad eléctrica (N.º 9.518), donde se definen las características de los vehículos eléctricos, los cuales deben ser cero emisiones.

“Si un vehículo utiliza gasolina o tienen mufla, no puede de ninguna forma ser eléctrico. Esta ley tiene la definición de que debe ser cero emisiones, que no tenga motor de combustión, entonces técnicamente no cabe una justificación de un vehículo que usa gasolina”, explicó Rojas.

Vehículo eléctrico: todo bien mueble impulsado con energía cien por ciento eléctrica o con tecnología de cero emisiones y que no contenga motor de combustión, nuevo, en su versión de automóviles, motocicletas, bicicletas, microbuses, buses, trenes y cualquier otro definido en el reglamento de esta ley. — Ley 9518 sobre Incentivos y promoción para el transporte eléctrico

Ana Lucrecia Vargas, directora de Mercadeo de Grupo Danissa, explicó que los vehículos de tecnología e-Power, como el X-Trail, son carros de propulsión 100% eléctrica, que cuentan con dos motores eléctricos que se alimentan de una batería de Litio.

Sin embargo, añadió que el vehículo incorpora un generador de combustión que genera la energía para cargar la batería. Según Vargas, la diferencia con los hibridos convencionales es que estos utilizan los motores de combustión y eléctricos de forma alterna.

En relación con el uso de las placas verdes en los modelos Nissan X-trail e-Power, lanzados en el 2023, Vargas añadió que la empresa es respetuosa de los lineamientos que dictaminen las instituciones gubernamentales al respecto.

Por su parte, Grupo Purdy, representante de la marca Toyota en Costa Rica, indicó que no importó los 17 vehículos Toyota Prius, por lo que no se referirán al tema. Los automóviles también pueden ser traídos al país por teceros, no solamente por las agencias.

En cuanto al modelo Prius, a diferencia de los vehículos convencionales que funcionan gracias a un motor de combustión interna, este híbrido es impulsado por la energía que le proveen sus dos motores, uno de gasolina y otro eléctrico. Este automotor de Toyota se comenzó a producir en forma masiva en 1997, primero para comercializarlo en Japón, pero luego su venta se extendió a otros países.

Para la Directora Ejecutiva de Asomove, la situación detectada con estas 139 placas es una señal para alertar a las autoridades, para que exista una mejor coordinación institucional con el objetivo de hacer más eficientes los procesos de inscripción de vehículos.

Hacienda confirmó que no se han identificado más casos de este tipo. La cartera añadió que la DGA está valorando la emisión de una resolución vinculante en materia de clasificación arancelaria, con el objetivo de contar con lineamientos actualizados para los funcionarios de aduanas.