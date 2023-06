Autoridad fitosanitaria: No hay denuncias de más cultivos de piña rosada, pero tampoco se puede descartar

El director del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Nelson Morera, no descartó la posibilidad de que en otras zonas de Costa Rica existan cultivos ilegales de piña rosada, variedad autorizada para uso exclusivo de la empresa Fresh Del Monte, luego que este lunes la entidad oficializó el hallazgo de la producción de fruta en cinco plantaciones en la zona de Pital de San Carlos, en la provincia de Alajuela.

“No tenemos ninguna denuncia de que hayan más cultivos, podría ser, no es algo que descartemos, no tenemos más denuncias, no tenemos más información de que en este momento hayan otras fincas u otros lugares donde estén sembrada la piña (rosada), pero como le digo, no es algo que se deba descartar, hay que estar atentos”, expresó a La Nación.

El SFE verificó el viernes 9 de junio e hizo publicó este lunes, la siembra ilegal de piña rosada en las cinco plantaciones tras la denuncia de la sustracción ilegal de la fruta con fines comerciales en el país, realizada por la empresa Fresh Del Monte, que patentó esta variedad genéticamente modificada, identificada como Pinkglow.

La empresa invirtió $20 millones en investigaciones que se prolongaron por 17 años, razón por la que tiene exclusividad sobre el cultivo y su comercialización.

“Hay que estar atentos, cuando el río suena, piedras trae, pudiese ser que en algunos lados que tal vez no se hayan podido identificar, en otras fincas, alguien tenga alguna cantidad de este producto, semillas o de más, las cosas a veces ilícitas nunca se acaban, hay que estar dando seguimiento y eso es lo que tratamos de hacer”, agregó Morera.

Explicó que continuarán con las inspecciones cotidianas que realiza el SFE en todas las fincas a nivel nacional pero mantendrán atención a la situación de la piña rosada, y si observan algo extraño, actuarán.

LEA MÁS: Autoridades fitosanitarias descubren plantaciones ilegales de piña rosada en San Carlos

¿Qué pasará con las plantaciones ilegales? Copiado!

Sobre el futuro de las cinco plantaciones verificadas con la fruta, Morera indicó que realizan inspecciones para verificar el proceso de aplicación y cumplimiento de la “medida fitosanitaria” decretada y de la cual decidió no brindar detalles por la elaboración del informe oficial del proceso.

“Estamos a menos de 24 horas, Dios mediante, de tener la información, entonces quiero ser correcto en el sentido de no dar información que vaya a entorpecer un poco lo que administrativa y técnicamente estamos haciendo, no es un asunto de no querer dar la información”, manifestó.

Las previsiones del funcionario son que el informe estaría listo este miércoles.“Mi intención no es ser evasivo, sino esperar a que esté el documento para que todos tengan de primera mano la información de cuáles fincas fueron, qué fue lo que se hizo y dónde se encontró”, agregó.

Indicó que las cinco plantaciones no se encuentran bajo resguardo. “No resguardamos nada, utilizamos una medida fitosanitaria para mitigar que la situación continúe. Se tomó una medida bajo lo cual no se necesita que el producto quedara resguardado”.

Además, confirmó que la fruta se eliminará. “Mañana se va a conocer con lujo de detalles cuál fue la medida que aplicamos, si fue una destrucción, si fue la aplicación de algún producto, si fue una incineración”, respondió.

Sin establecer cómo se sustrajo la variedad Copiado!

Por otro lado, Morera señaló que parte de la investigación que se realiza es identificar cómo se iniciaron estos cultivos. “Hay varias aristas de cómo eventualmente pudo haber sucedido, pero es algo que tenemos, en el debido proceso, que consultarle a la empresa para conocer sus hipótesis y al final tratar de concluir qué fue, eventualmente, lo que pudo haber sucedido”.

La Nación consultó a la empresa Fresh Del Monte si se había identificado cómo se extrajo la variedad, y la respuesta oficial fue que “respetuosos del proceso de investigación que realizan las autoridades (Fresh Del Monte) ofrece la ayuda que pueda ser necesaria para corroborar los hallazgos encontrados por el Estado costarricense”.

LEA MÁS: ¿Solo piña rosada? El algodón es el otro producto genéticamente modificado que exporta Costa Rica

Sobre el hecho de que la siembra ilegal se haya iniciado con la introducción de una fruta que se hubiese comprado en Estados Unidos, Morera dijo que “no es algo que tenemos pensado que haya sido así, pero es una posibilidad”.

Por otro lado, Fresh Del Monte evitó responder las consultas sobre las medidas para evitar la sustracción ilegal de la variedad, las estimaciones económicas provocadas por esta situación y las decisiones sobre acciones legales.

“Conscientes de la investigación en curso, la empresa recomienda que cualquier consulta relacionada a la intervención de las autoridades, pueda ser redireccionada a la oficina de prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería”, señaló la empresa, mediante una comunicación por correo electrónico.

Morera refirió que conversó con el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores y Productores de Piña (Canapep), Abel Chaves, quien exigió al SFE indentificar públicamente las fincas donde se encontraron los cultivos ilegales de piña rosada para evitar el desprestigio del sector.

“Canapep nos puede ayudar a dar seguimiento y a que este tipo de cosas no se presente, creo que no importa tanto quién tenía la piña, sino el problema que se le puede generar al país desde el punto de vista de credibilidad en el tema de exportaciones”, concluyó Morera.

Por su parte, Chaves confirmó que recibió invitación del SFE para sostener una reunión para analizar la situación.