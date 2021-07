Ticos están satisfechos con su vida, pero son desconfiados

Esta es la rutina en el centro de San José cada día. La encuesta del Centro de Investigación en Administración, Economía y Gestión Tecnológica, del Instituto Tecnológico, reveló que a mayor nivel educativo –por ejemplo, educación universitaria–, y a mayor posición socioeconómica, hay un nivel más alto de satisfacción, 73 y 75 puntos, respectivamente, de 100. | FABIÁN HERNÁNDEZ. (Fabian Hernandez)

Los ticos están satisfechos con su vida y sostienen buenas relaciones, pero desconfían de las personas que los rodean y del rumbo que está tomando la sociedad.

Esa es una de las principales conclusiones del estudio de opinión Bienestar de la población costarricense , del Centro de Investigación en Administración, Economía y Gestión Tecnológica, del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).

Para la evaluación se utilizó una escala del 0 al 100, donde 100 es un alto nivel de satisfacción, 50 un nivel medio y 0 un alto nivel de insatisfacción.

Uno de los principales resultados de la encuesta es que los jóvenes entre los 18 y 29 años son de los costarricenses más satisfechos con su vida, con un promedio de 70 puntos de 100.

También se detectó que a mayor nivel educativo –por ejemplo, educación universitaria–, y a mayor posición socioeconómica había un nivel más alto de satisfacción, 73 y 75 puntos, respectivamente.

La encuesta se efectuó por teléfono a 700 costarricenses mayores de edad, en noviembre y diciembre del año pasado.

La investigación fue realizada por los investigadores José Martínez, Martín Solís y Gustavo Cubillo; tiene un margen de error del 3,7% y un nivel de confianza del 95%.

Desconfiados. “La riqueza material le está dando a la gente una mayor sensación de que su vida está creciendo y también de que cuenta con más autonomía”, dijo Martín Solís como parte de las explicaciones a los resultados de la encuesta.

A pesar de lo anterior, y de que los ticos aseguran sostener relaciones positivas con otras personas, también sienten que el ambiente que les rodea no es positivo, aseguró el investigador.

Esto se refleja en los bajos puntajes obtenidos en rubros como aceptación social (46), que incluye confianza, aceptación e imagen positiva de los demás, y el de actualización social (58), donde se evalúa la confianza en el crecimiento y desarrollo de la sociedad.

El psicólogo Rodrigo Gómez, quien tuvo acceso al estudio, expuso su hipótesis: “estamos viviendo en una sociedad individualista y conflictiva, donde hay frecuentes noticias de criminalidad.

”Hoy, uno no sabe quién es el que vive al lado, a diferencia de una Costa Rica de hace unos 30 o 40 años, mucho más solidaria y con relaciones más cercanas”.

Según Gómez, esto podría explicar por qué las personas se relacionan bien con quienes están a su alrededor, pero no confían en ellos.

El investigador Gustavo Cubillo agregó que ese comportamiento tiene que ver con las instituciones públicas o de gobierno.

“En ese factor, se pregunta cómo me siento yo con el vecino, pero también se pregunta cómo me siento con la sociedad o cómo me siento con las instituciones que apoyan el proceso social”.

Otros estudios como el índice Happy Planet o Planeta Feliz que se publica cada dos años, han medido el bienestar que los habitantes de un país dicen tener. Costa Rica ha sido nombrado dos veces la nación más feliz del mundo.

Sin embargo, este índice no es comparable con el estudio realizado por los investigadores del TEC, según José Martínez.

“La diferencia entre este y estudios anteriores es que evalúa la satisfacción del tico con su vida, el bienestar psicológico y el social, mientras que toman en cuenta parámetros como la huella ecológica o esperanza de vida al nacer”, dijo. Colaboró: David Achío.