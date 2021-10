Tasa de contagio de covid-19 alcanza mínimo histórico: 100 personas contagiarían a 72

Aunque la circulación del virus ha bajado, sigue presente, por lo que las personas deben mantener medidas como uso de mascarilla y distanciamiento. (Rafael Pacheco Granados)

La tasa de contagio de covid-19 bajó hasta alcanzar el valor mínimo en la historia de la pandemia en Costa Rica, al pasar de 0,78 a 0,72, de acuerdo con el análisis semanal de la Universidad Hispanoamericana (UH), difundido la mañana de este viernes.

Este indicador, también llamado tasa R o número básico de reproducción, da cuenta de la velocidad de transmisión de la enfermedad y de a cuántas personas infectaría un portador del virus SARS-CoV-2, causante de la covid-19. Lo ideal es que esté por debajo de 1.

Un valor de 0,72, como el visto esta semana, indica que 100 contagiados le pasarían el virus a 72 personas.

“Podemos decir que ya no es la lucecita que anuncia la salida del túnel lo que vemos, sino más bien un inmenso boquete de luz que proclama la proximidad del encuentro con la claridad del día. Pero todavía no estamos fuera del túnel. Nos encontramos aún atravesando la montaña. No nos equivoquemos, estamos ganando la batalla, pero el enemigo todavía tiene fuerza y vigor”, destacó el médico y epidemiólogo Ronald Evans, coordinador del informe.

Por provincias

De acuerdo con el análisis, el contagio no es igual en todo el país y cada provincia tiene su ritmo propio. Sin embargo, pese a que en algunas provincias este índice subió, se mantienen los buenos números: todas ellas están por debajo de 0,8.

Limón pasó de ser la provincia con el indicador más alto a tener el más bajo: de 0,88 a 0,65. En este lugar, 100 habitantes con el virus lo transmitirían a 65.

Le siguen Alajuela, con 0,68, San José y Cartago, ambas con 0,74, Guanacaste, con 0,75 y Puntarenas, con 0,77.

Heredia pasó de ser la provincia con menor tasa R a la que registró la mayor: 0,78, es decir 100 individuos contagiarían a 78.

En los cantones

El análisis por cantones se enfoca en revisar el riesgo de la cantidad de casos de covid-19, según la población de cada territorio. Se hace de esa forma porque el cálculo de la tasa de contagio no es factible en lugares con menos de 25.000 habitantes.

Se considera categoría de alto riesgo cuando hay más de 250 casos por millón de pobladores. En el reporte de esta semana, solo dos cantones aparecen en la lista: Coronado, en San José, y Esparza, en Puntarenas. Hace una semana eran 11, y hace dos, 35. Esto representa un descenso del 81,81% en relación con una semana atrás y de 94,29% con hace dos.

La tasa más alta la ocupa Coronado, con 276,6 casos por millón de habitantes; Esparza tiene 258,3.

Hay una categoría de muy bajo riesgo para cantones con menos de 100 casos por millón de habitantes. Por primera vez hay 37 cantones en esta lista. La semana pasada había nueve, y la trasanterior, cuatro. Destacan seis cantones por tener niveles cercanos a cero: Turrubares y Dota, en San José; Sarchí y Río Cuarto, en Alajuela; Jiménez, en Cartago, y Hojancha, en Guanacaste.

Casos siguen a la baja

La tasa de contagio indica la velocidad de transmisión y no necesariamente la cantidad de enfermos que se presentan en una semana, pero en esta ocasión también se registró una reducción importante en los casos.

El promedio diario de casos de la semana bajó de 936 a 589. Es decir, 338 contagios confirmados menos por día que la semana pasada, lo que equivale a una reducción del 36,1%.

Si se observa en tasas por millón de habitantes, se descendió de 181,3 a 115,8. Este número ya se considera de bajo riesgo. Por segunda semana consecutiva está en menos de 250.

Si se observa por provincias, todas están por debajo de 160. La tasa de Puntarenas es la más alta, con 154,5; le sigue Limón con 133,3; Cartago, con 117,5; San José, con 114,7 y Alajuela, con 107,4.

Heredia y Guanacaste están por debajo de 100, con 97,6 y 95,1, respectivamente.