“Ese requisito específico está en análisis por los grupos técnicos. Se quitó en su momento porque la prueba negativa, por las características de la prueba y de la enfermedad, no daba seguridad de que el viajero no tuviera la enfermedad, podía estar asintomático o en período de incubación, y esto posiblemente no se vería reflejado en el resultado del examen”, señaló el jerarca.