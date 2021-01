“Nosotros nos basamos en criterios de la Agencia Estadounidense de Vacunación, el CDC (Centro de Control de Enfermedades de EE. UU.), Colegio de Ginecología y Obstetricia. Estas son personas que por su trabajo están en mayor exposición y más riesgo de contagio. En el caso de quienes están en lactancia, se le ofrece a las personas si quieren o no quieren vacunarse por su alto riesgo de infección, si no quieren, no hay problema”, especificó Arroba.