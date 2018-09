En este caso el cuerpo genera resistencia a la insulina. El páncreas sí produce esta hormona, pero en menor cantidad o simplemente “no sabe cómo usarla”. El organismo impone una barrera para que esta sustancia no funcione o las células no responden correctamente a ella. Como resultado, el azúcar no entra a las células para ser utilizada como fuente de energía, y se acumula en la sangre.