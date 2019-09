“Las personas no pueden decir que solo los derivados de marihuana o solo los derivados de nicotina son responsables. Las autoridades de salud de Estados Unidos siguen analizando el tema. Mientras no hayan estudios epidemiológicos que incluyan autopsias, análisis de pacientes, entrevistas, chequeo de la sintomatología, exámenes de laboratorio y análisis de los dispositivos y las sustancias no puede decirse ‘es esto o es aquello’ y para eso todavía falta mucho tiempo de análisis”, señaló Win Ching Chan Cheng, neumóloga y coordinadora de las clínicas de cesación de fumado de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).