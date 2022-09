Prueba genética ayudará a entender y tratar mejor cáncer de pulmón

Una prueba genética buscará en pacientes con cáncer de pulmón alteraciones genéticas relacionadas con la enfermedad, con el objetivo de determinar mejor las características exactas de cada tumor y darle un tratamiento más adecuado.

Este es un proyecto en el que tres farmacéuticas unen sus conocimientos: Roche, AstraZeneca y Pfizer.

“El cáncer sucede porque hay cambios en el ADN. Esos cambios los conocemos como mutaciones y esas mutaciones hacen que las células trabajen de una forma distinta y crezcan descontroladamente. Cada paciente con cáncer es único porque en cada uno varía el tipo y el número de esas alteraciones”, explicó Tanya Lobo Prada, gerente médica de Foundation Medicine, ente adscrito a Roche que trabaja la medicina genética.

De acuerdo con Lobo, hoy sabemos cuáles son esos genes protagonistas en la “construcción” del cáncer. De los 25.000 genes humanos, hay entre 324 y 406 genes que tienen importancia en el desarrollo de la enfermedad, pero también tienen impacto clínico y ayudan a los médicos a tomar decisiones en el tratamiento.

Daniel Bustos Montero, gerente de Pfizer para América Latina y Caribe, recalcó que el cáncer de pulmón no es una sola enfermedad, sino varias condiciones que pueden manifestarse en este órgano. Cada alteración genética tiene su forma de actuar en la evolución y por eso el tratamiento más adecuado puede cambiar.

Este hallazgo se une a nuevos conocimientos de laboratorio que diseñan pruebas para “leer” el ADN de una forma más exhaustiva y profunda, lo que ha permitido crear posibles tratamientos más específicos.

Así, de ofrecer lo mismo a todas las personas (quimioterapia, radioterapia), se pasó a un tratamiento basado en las alteraciones genéticas del paciente, con la cual se puede saber cuáles terapias podrían funcionar y cuáles más bien generarían resistencia.

Asimismo, se conocerían los estudios clínicos que están en desarrollo y podrían servirle a diferentes pacientes.

Un proyecto piloto busca en Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, República Dominicana y Caribe a 131 personas con cáncer de pulmón que presentan metástasis. Lobo explicó que a estos pacientes se les llega a través de su oncólogo tratante, quienes conocen las características de los tumores que se estudiarán y saben cuáles son los mejores candidatos.

Esteban Coto, director para Centroamérica y Caribe de AstraZeneca, indicó que esta prueba buscará 324 genes que, si presentan alteraciones genéticas, podrían estar relacionadas con el cáncer.

Fotografía con fines ilustrativos / Shutterstock (Shutterstock)

Lobo explicó que el proyecto comienza con cáncer de pulmón porque, aunque este perfilamiento puede ayudar a todo tipo de cáncer en cualquier parte del cuerpo, se ha avanzado más con ese tipo. Ya se conocen más las mutaciones en los pacientes y hay opciones terapéuticas para diferentes cambios.

“Más o menos un 75% de los pacientes ya están en estadios avanzados, pero si se diagnosticaran de forma temprana podrían vivir más de cinco años. Tenemos ya terapias dirigidas a según estas alteraciones”, manifestó.

La especialista detalló que ya se tienen identificados genes biomarcadores, como causantes de procesos biológicos que llevan al desarrollo del cáncer y hay terapias dirigidas a atacar específicamente a cada uno, dado que no todo biomarcador funciona igual.

El piloto está enfocado a estadios más avanzados (que ya tienen metástasis) para que tengan la mejor opción y no se pierda tiempo con otros tratamientos que puedan no ser de ayuda.

“No solo es cómo personalizar la medicina, también cómo humanizarla”, puntualizó.

Coto añadió: “los pacientes con cáncer avanzado usualmente tienen un pronóstico reservado y una sobrevida limitada, esto nos ayudará a buscar un mejor tratamiento y ayudar a mejorar la sobrevida y la calidad de vida”.

No siempre hay terapias dirigidas, en algunos casos no habrá todavía una opción, pero sí habría esperanza para varias personas, y para las que no, se sabría cuáles rechazar porque son menos eficaces.

“Esta prueba permitiría que los médicos sepan de antemano qué opciones tienen”, destacó.

¿Qué diferencia marca la prueba de esta alianza? Actualmente, los pacientes con cáncer de pulmón metastásico deben pasar por varios tipos de pruebas moleculares para identificar o descartar el tipo de alteración presente en unos cuantos genes aislados del tumor. Esto los somete a múltiples tomas de biopsia, lo que también demora la toma de decisiones médicas y recibir de manera oportuna el tratamiento adecuado.

Con esta alianza, con una sola prueba se podrá determinar la solución terapéutica que la persona necesita, según la mutación de su tumor.

Con la prueba genómica, los pacientes se realizarían una única biopsia y con dicha muestra se analizarán los cuatro tipos de alteraciones más importantes en todos los principales genes asociados a cáncer, así como la detección de biomarcadores.

“Al momento en que se toma el tejido se corren todas las pruebas que antes tomaban meses porque había que correrlas por aparte. En lo que antes se duraba meses ahora se puede durar de 10 a 20 días”, destacó Bustos.

Estas muestras se llevarán a los laboratorios de Foundation Medicine en Estados Unidos y su análisis toma aproximadamente dos semanas.

