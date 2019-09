“La medicina personalizada ofrece una gran oportunidad para pacientes, pero también es un desafío para los sistemas de salud. No es solo un asunto de costos, también de capacitación de personal. Bien utilizada, esta medicina abarata costos, porque se descartan de antemano opciones terapéuticas que no serían útiles. No se pierde ni tiempo ni dinero, pero necesitamos buscar diálogo y compromiso para que la solución les llegue a los pacientes", concluyó Horsburgh.