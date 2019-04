La tercera parte del plan de acción es pedirle a la sociedad civil su involucramiento. Se les pide hacer su tarea: no tomar estos tratamientos si no los receta un profesional, si es así finalizar el tratamiento, no “jugar de médico” y no recomendarle o recetarle a alguien tomar el medicamento y no desechar sobrantes en inodoros, desagües o basureros.