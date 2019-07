Realizar actividad física, no fumar, no comer en exceso, tener una alimentación alta en frutas y verduras y baja en grasas, dormir bien, no abusar del licor y seguir al pie de la letra los tratamientos indicados por su médico, harán que su riesgo de desarrollar algún tipo de demencia sea menor a pesar de que sus genes le expongan a sufrir problemas de este tipo.