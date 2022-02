20% de la población tica ya recibió tres vacunas contra covid-19

El 20% de la población costarricense ya recibió una dosis de refuerzo contra la covid-19, según datos divulgados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) este martes. Son 1.030.056 personas, en otras palabras, uno de cada cinco habitantes del país ha recibido tres inyecciones que lo protegen de la enfermedad.

En la última semana, como parte de la campaña “Refuerza con todo” se administraron 331.258 terceras dosis. El 81,8% de todos los biológicos aplicados en estos siete días fueron para quienes buscaron esta protección adicional. Estos fármacos son parte de donaciones de los Gobiernos de España y Estados Unidos.

La tercera dosis la puede recibir todo mayor de 12 años que tenga cuatro meses o más de haber completado su esquema. Esta vacuna adicional es obligatoria para quienes trabajan en el sector público y en los funcionarios de salud, también para los niños y adolescentes de entre 12 y 17, al ser parte del esquema básico de vacunación-

Esta dosis adicional se ve mayoritariamente en los grupos de mayor edad, el 66,9% de los mayores de 58 años ya lo recibió. También es más común en el centro del país. En las regiones Central Sur (partes urbanas de Cartago y San José) la cobertura de terceras dosis es del 23,2%, y en la Central Norte (partes urbanas de Heredia y Alajuela) es del 21,3%.

Los especialistas llaman a la población que tiene la posibilidad de recibir esta tercera dosis a hacerlo, pues se ha verificado su utilidad para proteger de complicaciones y muerte si la infección es causada por la variante ómicron, la cual ya es dominante en nuestro país y se caracteriza por ser más contagiosa.

Si usted enfermó de covid-19 puede ponerse esta vacuna a partir del momento en el que ya esté sin síntomas y su orden sanitaria haya sido levantada.

La CCSS tiene habilitados vacunatorios en todo el país. Usted puede ver lugares, horas y días de vacunación para todas las edades en https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/vacunacion. Todos los puestos de vacunación tienen dosis suficientes para que cualquier persona que por algún motivo no se haya protegido, pueda hacerlo. Se está aplicando la vacuna de la farmacéutica Pfizer con la empresa BioNTech y, en algunos centros, ya se ha comenzado a introducir el producto de la empresa biotecnológica Moderna.

La dosis de refuerzo se aplica cuatro meses después de la segunda dosis en personas mayores de 12 años. (Alonso Tenorio)

Balance semanal

En la última semana, entre el 15 y el 21 de febrero, se aplicaron 404.997 vacunas: 32.985 primeras (que incluyen 24.840 vacunas pediátricas y 8.145 para mayores de 12 años), 40.754 segundas (20.360 pediátricas y 20.394 para mayores de 12) y 331.258 terceras para reforzar la protección inicial en los mayores de 12 años.

En total, 4.152.664 nacionales de todas las edades (el 80,4% de la población nacional) ya tienen al menos una dosis. Los esquemas completos llegan a 3.787.890 habitantes, el 73,4% de la población. Del 24 de diciembre de 2020 al 21 de febrero de 2022, se han administrado 8.970.610 vacunas contra la enfermedad pandémica.

No obstante, las autoridades nacionales tienen todavía un reto pendiente, llegar a 257.755 mayores de 12 años que todavía no han comenzado su esquema. Este número, no obstante, podría ser menor, porque los vacunados en el extranjero no se ven reflejados directamente en el expediente institucional y las personas deben inscribirse por aparte.

Por edades

Mayores de 58 años. Esta es la población con mayor cobertura porcentual. El 96,5%, que son 789.742 personas, tienen al menos la primera dosis y el 96,2%, que son 786.549 individuos, tienen ambas. A esto se le deben sumar 508.123 (el 66,9% de este grupo etario) que ya recibieron tres dosis. En total, se han aplicado 2.124.899 biológicos a este grupo.

Entre 40 y 57 años. Se han aplicado 2.319.5827 vacunas: 1.062.993 primeras dosis (94,6% de población estimada) y 1.010.016 segundas (89,8%). Se añaden 246.518 personas que ya suman tres vacunas, esto constituye el 21,9% de este grupo de edad.

Entre 20 y 39 años. Se han inyectado 3.259.420 biológicos; 1.609.632 corresponden a primeras dosis y 1.448.255 fueron segundas dosis. El 92,9% ya cuenta al menos con su primera inyección y el 83,5% completó su esquema. Además, 201.533 habitantes (el 11,6% de este grupo de edad) ya se han inoculado tres veces.

Entre 12 y 19 años. Se han puesto 1.077.710 vacunas: 553.704 corresponden a primeras dosis y 489.232 a segundas. El 92,6% de la población de esta edad ya comenzó el esquema y el 81,8% ya lo completó. En este grupo hay 34.774 personas con vacuna de refuerzo, ellas constituyen el 5,8% de este grupo.

Entre 5 y 11 años. Hay un total de 189.054 vacunas administradas. Se trata de 136.075 primeras dosis y 52.979 segundas. El 25,9% de este rango ya comenzó el esquema y el 10,1% ya lo completó. Para esta población no se contemplan terceras dosis.

Por regiones

La región Huetar Norte tiene una particularidad: el mayor avance en primeras dosis: el 83% de los habitantes tiene al menos una, pero el segundo mayor rezago al completar esquemas; 68,7% tiene ambas.

Le sigue muy de cerca la Chorotega, donde el 81,7% ya inició esquema y el 72,7% ya lo terminó. En tercer lugar de primeras dosis está la Central Norte, con un 81,3%. Allí se han completado más esquemas que en cualquier otro lugar del país: el 75,3%.

Le siguen el Pacífico Central, con 81,2% con una dosis y 71% con ambas. En la región Huetar Atlántica, el lugar con menos segundas dosis, se logró avanzar con las primeras: hay 79,6% con esquema iniciado y 68,6% con ambas dosis.

En la Central Sur, el 79,5% tiene una dosis y el 74,8% ambas. Finalmente, en la región Brunca está la menor proporción de primeras dosis, el 79,3% comenzó su esquema y el 71% ya lo terminó.

Las regiones con mayor proporción de terceras dosis son la Central Sur, con 23,2%, la Central Norte, con 21,3% y la Brunca, con 17,3%. Las más rezagadas en este ámbito son la Huetar Norte, con 14% y la Huetar Atlántica, con 13,5%.

