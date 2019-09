“Hay enfermedades donde la persona necesita carbohidratos. Los diabéticos que ya usan insulina, si continúan su esquema y no reciben carbohidratos pueden tener hipoglicemia (azúcar baja en sangre). La insulina te sirve para absorber la glucosa de los carbohidratos. Al usar la insulina el cuerpo no detecta que no hay carbos y eso causa la hipoglicemia, el cuerpo no tiene cómo absorber esa glucosa. Las personas diabéticas que opten por una dieta keto o de reducción de carbohidratos deben tener un ajuste en su insulina", señaló en aquel entonces.