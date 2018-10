¿Por qué las personas de ese estudio abandonan la PrEP? Según el reporte, el 29% dijo que el seguro le dejó de dar acceso, el 18% manifestó que no lograba tomar el medicamento a las horas necesarias o se le olvidaba, el 12% mencionó que ya no sentía que la PrEP fuera necesaria para evitar la infección y 6% percibió que lo estigmatizaron por tomarla. El otro 35% aceptó utilizar estimulantes como método para no infectarse.