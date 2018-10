En este sentido, los expertos aclararon durante el congreso que no se produjo una cura en seis pacientes tratados con células madre como algunos medios de prensa lo hicieron ver la semana pasada. Lo que ocurrió con ellos fue que los niveles de carga viral resultaron indetectables por la prueba, pero eso no quiere decir que las personas no tengan virus del todo. Tampoco implica que estas personas no vuelvan a presentar nuevamente niveles más altos del virus en su sangre.