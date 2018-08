En el mundo, dos millones y medio de seres humanos resultan infectados cada año por el virus, y más de 30 millones han muerto por la enfermedad desde 1980. De estos, alrededor de 30 adolescentes cada hora, en su mayoría mujeres, contrajeron el virus en el 2017, lo cual significa que cada 3 minutos una joven de 15 a 19 años de edad se contagió, de acuerdo con el último informe de la Unicef titulado Women: at the heart of the VIH, de julio del 2018.