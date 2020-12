“Una positividad alta implica que se está testeando solo a personas o a poblaciones con probabilidad muy alta de tener la infección. Las personas con síntomas leves o sin síntomas de poblaciones donde no se hacen testeos podrían no estarse tomando en cuenta. Hay que aumentar la capacidad para encontrarlas, estas personas podrían contagiar a varias más”, declaró el infectólogo Jason Andrews a la revista estadounidense The Atlantic.