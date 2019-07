“La prótesis es una maravilla. Nada me duele. Ni la siento. Creo que me protege muy bien el cerebro, que era algo a lo que le tenía miedo antes”, señaló Giorganela Rodríguez, primera paciente en recibir esta prótesis. Ella fue diagnosticada con un tumor cerebral en el 2005 y antes de esta tuvo dos prótesis que no funcionaron.