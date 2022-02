Complicaciones de covid-19 causaron 73 muertes en últimos cuatro días

Entre este viernes 4 de febrero y este lunes 7, perdieron la vida 73 personas por complicaciones derivadas de una infección con covid-19, para un promedio de 18,25 por día. Durante estos días también se reportó el vigésimo octavo deceso de un menor de edad.

Estas son cifras que no se veían desde los picos de las olas anteriores, pero también denotan características específicas de la variante ómicron.

Para la epidemióloga y exviceministra de Salud Ana Cecilia Morice, esto es reflejo de las características de la variante ómicron, que sí presenta síntomas mucho más leves, pero es de una transmisión mucho mayor. La letalidad (porcentaje de personas con el virus que posteriormente fallecen) ha bajado, este lunes está en 1,06%, lo que indica que el 1,06% de los infectados registrados ha muerto, esta cifra anteriormente estuvo entre 1,2% y 1,4%.

“Es un tema de números. Se han estado reportando 7.000 casos, y esos son los reportados, hay muchísimos más que no se reportan. Es un tema de proporciones y absolutos al tener tantos casos más, aunque el porcentaje de muertos sea bajo, se van a ver más que hace un tiempo. Por eso también debemos controlar la transmisión, no puede dejarse a la libre, siempre hay personas que están más vulnerables ante el virus, va a contagiar a gente que sí se puede morir“, manifestó la especialista.

Los números que vemos hoy no solo responden a la contagiosidad de esta variante viral, también a la evolución natural de la enfermedad, que no hospitaliza y mata de inmediato, y los días transcurren entre una y otra. Estos fallecimientos que vemos corresponden a los casos crecientes de hace unas semanas y hospitalizaciones días después de los primeros síntomas.

“También es un tema de tiempo”, prosiguió Morice, quien también es consultora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “Los muertos también reflejan los casos de semanas atrás, que llevan días en cuidados intensivos. Este es el reflejo de miles de casos”.

No obstante, hay datos que no nos permiten dibujar el panorama completo de las muertes. Por ejemplo, se desconoce el estatus de vacunación, los factores de riesgo u otras comorbilidades, la edad exacta y su sexo. Por ello, hay aspectos que no pueden analizarse.

“Sí tenemos claro que las vacunas funcionan. No hacen a las personas inmortales y hay casos de personas con ambas dosis que mueren, pero las probabilidades son mucho menores en quienes están vacunados con esquema completo que en quienes no lo están”, concluyó.

