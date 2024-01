¿Cómo quitar los piojos? Siga estos consejos

Cuando entran las clases, una de las preocupaciones en las familias es si en algún momento del curso lectivo, las cabezas de sus hijos serán presa de los piojos, y si estos podrían llegar a más miembros de la familia.

Los principales síntomas de la aparición de estos insectos son la comezón en el cuero cabelludo y sus alrededores, la incomodidad y la aparición de pequeñas protuberancias rojas que pueden producir costra y supurar.

Los piojos se reproducen muy rápidamente y van dejando sus huevecillos (liendres) en el cabello. Si no se detectan a tiempo y se tratan, la picazón y las molestias persistirán, provocarán que la piel se rompa por rascarse intensamente y expondrá a más personas.

Por eso, a pocos días del inicio del curso lectivo, Siéntase Pura Vida aborda el tema. Con este propósito se consultó a la médica Wen Chu y se revisaron recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras asociaciones internacionales.

¿Cómo podemos evitar y tratar los piojos?

¿Qué son los piojos?

Son pequeños insectos sin alas que se alimentan de la sangre humana. Chu mencionó que la especie que nos afecta principalmente se llama Pediculus humanus. Se trata de un ectoparásito, es decir, que parasita la parte externa de nuestro organismo. Son pequeños, su tamaño es similar al de una semilla de ajonjolí. Estas dimensiones y su color café claro hacen que se confundan fácilmente y sean difíciles de distinguir.

La mayoría de los piojos parasitan la cabeza y cuero cabelludo, pero también pueden afectar otros vellos del cuerpo, incluso, púbico. Sin embargo, los primeros son sus sitios favoritos porque la temperatura y las características les dan un ambiente propicio para crecer, alimentarse y reproducirse.

Los piojos ponen sus huevos o liendres y los adhieren al cabello cercano al cuero cabelludo. Estas liendres son todavía más pequeñas y, como son blanquecinas, pueden confundirse con productos para el cabello o con caspa. Estos huevecillos se adhieren al cabello con una sustancia pegajosa, por lo que se mantienen firmes en el lugar.

Un piojo adulto puede multiplicarse rápidamente y poner hasta 10 liendres por día. A un huevo recién puesto le toma entre 12 y 14 días alcanzar la adultez.

Chu explicó que, al alimentarse, los piojos jóvenes y adultos secretan una sustancia anticoagulante. Esta es, precisamente, una de las causantes de la picazón e incomodidad. No obstante, hay personas que pueden no tener síntomas del todo o desarrollarlos de forma tardía.

La doctora aseguró que en algunos casos toman varios días. Puso el ejemplo de una niña que, sin saberlo, tomó prestado el cepillo de otra que tenía piojos, o que, por un juego pasaron con sus cabezas juntas por un par de minutos (incluso menos).

En escenarios como estos, tal vez solo un piojo o dos llegaron a su cuero cabelludo. En lo que comienza a crecer, succionar mayores cantidades de sangre, poner sus huevecillos y reproducirse, la niña tal vez no se percató o tenía una molestia tan leve que no le dio importancia, hasta que ya se reprodujeron más y los malestares escalaron.

¿Cómo llegan los piojos a la cabeza?

Los piojos son insectos que se alimentan de la sangre humana. Se reproducen de forma rápida y dejan sus huevecillos en el cuero cabelludo. Imagen: Shutterstock

Chu explicó que estos insectos no vuelan ni brincan, pero es común que se transmitan a través de contacto muy directo de las cabezas (algo que puede ser frecuente en los juegos infantiles) o al utilizar cepillos, peines, gorras, sombreros o toallas de una persona que tenga piojos.

Por eso, es importante quitar el mito de que los piojos llegan por falta de higiene. Aunque un cabello que no se lave es un ambiente más propicio para que los insectos crezcan y se reproduzcan, nadie está exento. Una persona que cuide muy bien su cuero cabelludo y tenga contacto cercano con la cabeza de otra por un par de minutos podría infectarse.

Prevención

Es normal que las personas (especialmente los niños, por su tipo de actividades) tengan piojos, pero sí hay formas de prevenir que se convierta en un problema mayor. Estos son algunos consejos.

Revise el cabello de sus hijos con buena luz, separe secciones y observe detenidamente. Los piojos adultos pueden divisarse si se presta atención y se tiene suficiente luz, ya que no se mueven muy rápido. Sin embargo, tenderán a huir de la luz.

Es bueno tener una toalla blanca cuando se hacen las revisiones para ver si hay piojos adultos.

Hay peines especiales que tienen las cerdas finas y sumamente juntas. Use uno de esos y vaya dividiendo el cabello por porciones. Es más fácil hacer esto con el cabello mojado.

Evitar utilizar las pertenencias de personas que tienen piojos, como sombreros, gorras o viseras, cepillos, peines e incluso camisetas o suéteres que deban ponerse a través de la cabeza.

Tratamiento

Una vez que se comprueba que la persona tiene piojos, es vital actuar pronto para evitar una mayor infestación del parásito. En el mercado se venden champús y lociones para eliminar los piojos. Deben usarse, dejarse diez minutos y luego enjuagarse.

En este momento deben seguirse haciendo revisiones y usando el peine de cerdas finas.

Lo recomendable, de acuerdo con la médica, es usar el champú durante el tiempo recomendado por el producto y luego, de ocho a diez días después repetir la dosis. Esto permitirá acabar también con alguna liendre que haya sobrevivido y evolucionado.

¿Cuándo acudir a un médico?

En la gran mayoría de los casos los piojos saldrán con champú y peine. Sin embargo, si luego de usar ambos métodos y repetirlo a los diez días los síntomas persisten, es recomendable acudir al médico.

Chu comentó que en los Ebáis se prescribe un medicamento llamado ivermectina.

“Normalmente esto no se receta de primera entrada, uno siempre va a preferir resolver el problema con champús especiales y peine, pero si el tiempo pasa y no se soluciona, sí es mejor acudir al médico para que valore si dar o no el medicamento”, concluyó.