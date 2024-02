¿Cómo quitar el mareo? Un síntoma que va más allá del vértigo

El mareo es uno de los padecimientos más comunes y puede tener sinnúmero de causas. De hecho, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) indican que el mareo es una de las razones más frecuentes por las que los adultos consultan a un médico.

Aunque suele asociarse con el vértigo, no siempre están relacionados. Como se explicó en un Siéntase Pura Vida dedicado al vértigo, todo vértigo tiene el mareo como síntoma (y no siempre es el único), pero no todo mareo es por vértigo.

Entonces, ¿qué pasa cuando nos mareamos? ¿cómo quitar el mareo? Esta edición de Siéntase Pura Vida se enfocará en el mareo como síntoma y sus diferentes causas, más allá del vértigo.

De acuerdo con la audióloga Angie Elizondo Padilla, especialista en vértigo y mareo, sí hay una similitud entre ellos, pues no son una enfermedad en sí mismos, pero sí son síntomas que de presentarse de manera recurrente, podrían ser indicativos de un problema más complejo. El tratamiento entonces dependerá de la causa.

En los mareos, el abanico de opciones es más amplio que en el vértigo. La especialista señaló que la palabra mareo remite al mar, a esa sensación que puede causar estar en una embarcación cuando hay un oleaje que no es necesariamente brusco, pero que nos hace sentir que todo se mueve a nuestro alrededor. Regularmente, los mareos son menos intensos que el vértigo.

“El mareo, como lo describimos, es más inespecífico. El paciente puede decir, ‘siento que se me baja la glicemia’ o ‘siento que se me baja la presión arterial o ‘siento que me voy a desmayar’ o ‘siento que voy flotando’”, ejemplificó Elizondo.

Sin embargo, en los últimos años, el esfuerzo de los profesionales no se concentra tanto en saber si es vértigo o mareo sino más bien en buscar más información, como cuánto tiempo lleva con esas molestias, cuánto tiempo tarda cada episodio y qué detona esas crisis. Con base en esos datos se empieza a buscar el origen del síntoma.

La mayoría de los mareos se dan de forma puntual y por situaciones específicas. Por ejemplo, dijo la médica, todos nos hemos mareado alguna vez después de bajar de alguna atracción en un parque de diversiones. Allí, el mareo puede comenzar intenso e ir decreciendo hasta desaparecer en cuestión de minutos

No obstante, si los mareos son recurrentes y sin causa aparente es conveniente acudir al médico.

¿Por qué nos mareamos? ¿Qué hacer?

Mareos con el desplazamiento

Hay un tipo de mareo conocido como cinetosis. Esta se da principalmente en los medios de transporte, ya sea por aire, tierra o mar. De hecho, en inglés está acuñado el término motion sickness o enfermedad de desplazamiento. Esto es más común en vuelos turbulentos, mar “picado” o terrenos con cambios de relieve y muchas curvas. No obstante, hay quienes pueden tenerlo en viajes sin mayor complicación.

Bill Yates, neurocientífico de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos, dijo en una entrevista con la BBC que este tipo de mareo puede surgir de una discordancia entre lo que vemos y lo que sentimos.

Nuestro cuerpo tiene receptores de equilibrio en el interior de los oídos, en los ojos y en varios músculos desde el inferior de la espalda hasta los pies. Cuando se ingresa a un vehículo en movimiento, el sistema nervioso recibe mensajes opuestos a los que perciben los receptores de equilibrio.

Yates puso el ejemplo de cuando se está en un avión. Ahí los receptores de los oídos nos indican que estamos en movimiento, pero nuestros ojos no ven los objetos cambiando de posición, entonces ahí viene una contradicción en esa información.

En viajes por tierra, estos mareos podrían deberse a la presencia de curvas, cuestas o a cambios de temperatura o velocidad.

Estos son algunos consejos de Yates para controlar este tipo de mareos.

Respirar profundo y lentamente, a un ritmo constante.

Mirar hacia un punto estable en el horizonte. De esta forma, se sincroniza lo que capta la vista con lo que perciben los otros sentidos.

Mover la cabeza lo menos posible.

No leer. Esto podría aumentar el “conflicto entre los sentidos”.

Escuchar música o un podcast, puede servir de distracción.

Mareos al levantarse o cambiar de posición

Los mareos pueden producirse por varias razones y no solo por vértigo. Si estos se vuelven frecuentes es mejor consultar con un médico. Imagen: Shutterstock

Hay mareos que ocurren al levantarnos rápidamente, sobre todo en dos situaciones: después de un periodo de reposo prolongado o durante el ejercicio. Según el Manual Médico MSD, estos se producen como resultado de una alteración en la regulación de la presión arterial, aunque sea leve.

Es decir, cuando el individuo se pone de pie, la gravedad hace que la sangre se acumule en las venas de las piernas y del tronco. Esta acumulación reduce la presión arterial y baja la cantidad de sangre que el corazón bombea hacia el cerebro. Ese bajo flujo sanguíneo al cerebro provoca el mareo.

En estos casos, lo recomendable es procurar levantarse lentamente para que el cambio en la presión sea paulatino. Y, si esto sucede, sentarse por un par de minutos, tiempo máximo que dura (por lo general) este tipo de mareos.

Mareos relacionados con fármacos

Algunos medicamentos también causan mareos, como cierto tipo de antidepresivos, otros recetados contra las convulsiones y algunos usados para regular la presión arterial. También hay relajantes musculares o analgésicos que pueden causarlos.

No todas las personas sienten los mareos por tratamientos médicos con la misma frecuencia o la misma intensidad. Hay quienes pueden tenerlos de forma leve y sin que esto afecte su cotidianidad pero también hay casos en los que este síntoma puede ser incapacitante, impidiendo que el paciente lleve una vida normal.

Las señales de alarma

Según el CDC, los mareos pueden ser evidencia de problemas de salud graves si estas condiciones se presentan con cada crisis:

Dolores de cabeza intensos

Dolor cervical

Dificultad para caminar

Desmayos

Pérdida de conocimiento

Problemas para oír, ver, hablar o tragar

Dificultad para mover un brazo o una pierna

En estos casos es recomendable acudir a un médico para descartar asuntos más graves.

Siéntase Pura Vida y sepa distinguir las causas de mareo para pedir ayuda cuando sea necesario.