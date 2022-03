CCSS no descansa para llegar a 230.000 mayores de 12 años sin vacunar

Luego de 15 meses de vacunación contra covid-19, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene todavía el reto mayúsculo de llegar a miles de personas que siguen sin recibir las dosis, pese a que están disponibles en cientos de puntos en todo el país.

Según los registros de la institución actualizados a este 28 de marzo, hay 231.686 personas mayores de 12 años que no tienen una sola dosis. Ellos representan el 5,42% de los habitantes en este rango de edad y el 4,49% de la población nacional, según proyecciones de la CCSS.

“Siguen siendo más de 200.000 los que aún no se han vacunado. Para el segundo semestre se tiene planeado trabajar en actividades muy puntuales y específicas de búsqueda activa”, manifestó Leandra Abarca, coordinadora del programa ampliado de inmunización de la CCSS, en una entrevista con La Nación, a inicios de mes.

Estos datos, sin embargo, podrían ser ligeramente menores. Estos podrían no tomar en cuenta a población que recibió las inyecciones en el extranjero y por ende no aparecen en los registros ni a un pequeño grupo, que por alguna razón médica de alergias graves específicas no pueden inocularse. Según el Ministerio de Salud, al 29 de enero habían otorgado 36 QR especiales de personas que no podían vacunarse por razones de salud. Había otras 102 en estudio.

La CCSS tiene como meta buscar a todas esas personas que no caben en las clasificaciones anteriores. Cada semana se avanza un poco más en esta meta, pero la tarea siguen siendo grande. En los últimos siete días 3.457 personas en este grupo etario se inocularon por primera vez.

Si se toma en cuenta todo marzo, este arrancó con 250.004 personas pendientes de comenzar el esquema, es decir, en lo que va del mes la vacuna llegó por primera vez a 14.318 personas. Pero cada vez esta cifra es menor, se pasó de vacunar cerca de 7.000 personas por semana a menos de la mitad.

Para convencer a este grupo, es necesario atender miedos y preocupaciones, comprender motivos religiosos y desmentir informaciones falsas. Con estas personas, recalcó Abarca, hay que escuchar y dialogar, lo que toma más tiempo. Se tiene pensado un trabajo en coordinación con las áreas de salud.

“Más que obligarlos, pensamos entrarle a la familia. Tratar de trabajar desde el punto de vista de educación con las personas que tienen dudas. No van a quedar por ahí. Vamos a hacer todo lo que se pueda para que de esas 200.000 personas queden sin vacunar la menor cantidad posible”, señaló Abarca.

Actualmente, la Caja sigue con vacunatorios abiertos y fármacos disponibles. Incluso, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) dispuso la semana anterior la inoculación de turistas extranjeros en nuestro país desde el viernes 25 de marzo hasta el 31 de julio. Aunque aún no se ha comunicado la logística, esta es una forma de aprovechar las dosis.

Balance semanal

El esquema completo de vacunación contra covid-19 consta de tres dosis en los mayores de 12 años, pero más de 230.000 personas en estas edades todavía no reciben la primera. (John Durán)

En la última semana, entre el 22 y el 28 de marzo, se aplicaron 148.012 vacunas, un 35,05% menos que la semana anterior. En estos últimos siete días hubo 22.780 primeras (que incluyen 19.323 pediátricas y 3.457 para mayores de 12 años), 33.955 segundas (26.135 pediátricas y 7.830 para mayores de 12) y 91.277 terceras, para reforzar la protección inicial en los mayores de 12 años.

Tres de cada cinco vacunas administradas en estos días, el 61,67% del total, correspondieron a refuerzos, que ahora son necesarios para obtener el esquema completo. La Comisión de Vacunación indicó recientemente que el esquema completo para quienes tienen 12 años o más consiste de tres dosis: dos iniciales (con una distancia entre cada una de tres semanas si es Pfizer o de cuatro si es Moderna) y un refuerzo cuatro meses después.

En total, 4.336.171 nacionales de todas las edades (el 84% de la población nacional) ya tienen al menos una dosis. Las segundas dosis llegan a 3.971.404 habitantes, el 76,9% de la población. Las terceras dosis han llegado al 36% de los habitantes (1.858.698).

Si tomamos en cuenta solo a la población vacunable (quienes tienen 5 años o más), las primeras dosis llegan al 90,34%, las segundas al 82,74% y las terceras al 38,72%.

Usted puede ver lugares, horas y días de vacunación para todas las edades en el sitio https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/vacunacion. Todos los puestos tienen dosis suficientes para proteger a todo aquel que lo requiera.

Además, 107 centros de salud ofrecen citas por Internet. Pueden solicitarla a través del sitio https://vacunacovid.ccss.sa.cr/. En estos lugares también hay disponibles existencias para quienes prefieran llegar sin cita y hacer fila.

Cada establecimiento define un número finito de dosis para citas por Internet, por lo que algunos lugares ya podrían haber llenado su capacidad, pero las personas podrán acudir a hacer fila si así lo quisieran. A la mañana de este martes todavía quedaban disponibles 43.430 cupos en diversos horarios de miércoles a sábado.

Asimismo, si usted va a conducir a su centro de vacunación y no sabe cómo llegar a él, la aplicación Waze puede guiarlo. Los establecimientos pueden localizarse escribiendo la expresión “Centro de vacunación” en el buscador.

Por edades

Mayores de 58 años. Esta es la población con mayor cobertura porcentual. El 96,7%, que son 791.307 personas, tienen al menos la primera dosis y el 96,4%, que son 789.216 individuos, tienen ambas. De este grupo, 612.205 (el 74,8%) ya recibieron tres dosis. En total, se han aplicado 2.192.728 biológicos a esta población.

Entre 40 y 57 años. Se han aplicado 2.636.244 vacunas: 1.067.258 primeras dosis (94,9% de población estimada) y 1.022.582 segundas (91%). Hay 546.404 personas que suman tres vacunas; ellas constituyen el 48,6% de este grupo etario.

Entre 20 y 39 años. Se han inyectado 3.681.36 biológicos; 1.622.032 corresponden a primeras dosis y 1.485.610 fueron segundas dosis. El 93,6% ya cuenta, al menos, con su primera inyección y el 85,7% completó su esquema. Además, 573.664 habitantes (el 33,1% de este grupo de edad) ya se han inoculado tres veces.

Entre 12 y 19 años. Se han puesto 1.193.269 vacunas: 562.061 corresponden a primeras dosis y 504.783 a segundas. El 94% de la población de esta edad ya comenzó el esquema y el 84,4% ya lo completó. En este grupo hay 126.425 personas con vacuna de refuerzo; ellas constituyen el 21,1% de este grupo.

Entre 5 y 11 años. Hay un total de 462.726 vacunas administradas. Se trata de 293.513 primeras dosis y 169.213 segundas. El 55,9% de este segmento ya comenzó el esquema y el 32,2% ya lo completó. Para esta población no se contemplan terceras dosis.

Quienes tienen menos de cinco años de vida no cuentan aún con un producto apto para ellos. Las compañías Pfizer y Moderna están en ensayos clínicos para brindar opciones a esta población, pero todavía están en curso.

Por región

La región Huetar Norte tiene una particularidad: el mayor avance en primeras dosis: el 85,6% de los habitantes tiene al menos una, pero también ostenta el mayor rezago en completar esquemas: solo el 24,3% tiene tres dosis.

En primeras dosis le sigue muy de cerca la Chorotega, donde el 84,9% ya inició esquema y el 32,7% ya lo terminó con tres dosis. En tercer lugar de inicio de esquemas está la Central Norte, con un 84,8%. Allí, el 37,2% ya tiene su dosis de refuerzo.

Le siguen el Pacífico Central, con 83,8% con una dosis y 28,6% con tres.

En la Central Sur, el 83,5% de la población meta tiene una dosis, pero es la que tiene mayor avance de esquemas completos en todo el país: un 41,5%.

En la región Huetar Atlántica, el 83,2% ya comenzó su esquema y el 27,9% lo completó.

Finalmente, en la región Brunca está la menor proporción de primeras dosis: el 81,9% comenzó su esquema y el 32,1% ya lo terminó.

