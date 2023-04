Fenómeno de El Niño y aumento de temperaturas preocupan a científicos

En abril, la superficie del mar alcanzó un nuevo récord de temperatura, el océano nunca se calentó tanto en tan poco tiempo, por lo que los científicos están alarmados y preocupados, según informó el medio británico BBC.

De acuerdo con el medio, la preocupación principal de los expertos —que se desempeñan en distintas oficinas de investigación— se centra en que la temperatura mundial, combinada con otros fenómenos como El Niño, podría alcanzar un nivel preocupante para finales del 2024.

El Niño, que según los científicos este año se producirá con bastante intensidad, es un fenómeno natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera, lo que puede tener un impacto significativo en el clima en todo el mundo.

Además de disminuir la capacidad de los océanos para absorber gases de efecto invernadero que calientan al planeta, el aumento de las temperaturas en el mar desaparece la vida marina, causa fenómenos meteorológicos más extremos y derrite glaciares, lo que eleva e nivel del mar.

En junio del 2021, un análisis de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), indicó que el calor que atrapa la Tierra se duplicó en los últimos 15 años y que las altas temperaturas se concentran en los océanos.

“Va a suponer un mayor aumento de las temperaturas y un mayor derretimiento de la nieve y el hielo marino, lo que provocará la subida del nivel del mar, todas ellas cosas que preocupan mucho a la sociedad”, comentó a CNN Norman Loeb, científico de la NASA y autor principal del análisis.

El 17 de abril distintos científicos publicaron el estudio Heat stored in the Earth system 1960–2020: where does the energy go? (Calor almacenado en el sistema terrestre 1960-2020: ¿adónde va la energía?). En la investigación, los expertos confirmaron que en 15 años la Tierra acumuló casi tanto calor como en los 45 años anteriores.

“Todavía no está bien establecido por qué está ocurriendo un cambio tan rápido y tan grande (...) Hemos duplicado el calor en el sistema climático, no quiero decir que esto sea cambio climático, o variabilidad natural o una mezcla de ambos, aún no lo sabemos. Pero vemos este cambio”, dijo al medio británico Karina Von Schuckmann, autora principal del nuevo estudio y oceanógrafa del grupo de investigación Mercator Ocean International.

No obstante, paradójicamente, un factor que puede influir en el calor que ingresa a los océanos puede ser la reducción en la contaminación de los transportes marítimos, pues en el 2020 la Organización Marítima Internacional (IMO, por sus siglas en inglés) estableció una regulación en el contenido de azufre del combustible quemado por los barcos.

Esta regulación tuvo un impacto rápido y redujo la cantidad de partículas de aerosol liberadas a la atmósfera; sin embargo, estos aerosoles que ensucian el aire ayudan a reflejar el calor hacia el espacio, por lo que eliminarlos pudo provocar que entrara más calor al mar.

El aumento de las temperaturas en el mar desaparece la vida marina, causa fenómenos meteorológicos más extremos y derrite glaciares, lo que eleva e nivel del mar.

¿El Niño se acerca?

Como se explicó anteriormente, El Niño se origina por las altas temperaturas del océano Pacífico. Durante los últimos tres años, este fenómeno está en una fase más fría, La Niña, lo que ayudó a mantener controladas las temperaturas del planeta.

Sin embargo, las altas temperaturas del mar, registradas este mes en tiempo récord, adelantan que El Niño puede estar en formación, de ser así, el fenómeno implicará un calentamiento global adicional de 0,2 o 0,25 °C, según el doctor Josef Ludescher, del Instituto de Investigación Climática de Potsdam.

“El impacto en la temperatura se relaja unos meses después del pico de cualquier El Niño, por lo que 2024 será probablemente el año más cálido registrado. Es posible que estemos cerca de los 1,5 °C por día y tal vez pasemos temporalmente”, agregó el experto, consultado por el medio británico.

Anteriormente los científicos establecieron los 1,5 °C como el máximo nivel permitido para poder frenar el calentamiento global.

A inicios de marzo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) pronosticó que es posible que se desarrolle El Niño a mediados del 2023 y su secretario general, Petteri Taalas, indicó que la primera La Niña Triple del siglo XXI “finalmente está llegando a su fin”, según la agencia Europa Press.

De acuerdo con la OMM, las posibilidades de que el fenómeno se forme entre abril y junio son del 55%; sin embargo, van aumentando de manera gradual a un 35% durante los siguientes meses.

La actual Niña se inició en setiembre del 2020 y tuvo una breve pausa en el verano boreal del 2021. Este fenómeno se asoció con la sequía persistente en el Gran Cuerno de África y gran parte de América del Sur, así como con precipitaciones superiores a la media en el Sudeste Asiático y Australasia.

