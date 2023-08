¿Cómo se ve la Tierra desde el espacio? Realidad virtual ayuda a dimensionarlo para hacer conciencia ambiental

El video no comienza inmediatamente. A la realidad virtual hay que darle tiempo para que tanto la vista como el cerebro se ajusten... poco a poco se comienza a observar el espacio exterior, con pequeñas luces que corresponden a estrellas y planetas; vamos recorriéndolo guiados por una voz agradable, que se presenta como Gaia... Minutos más tarde, finalmente, estamos frente a nuestro planeta. Gaia nos dice: “yo soy el planeta”, y nos invita a recorrerlo.

La experiencia para el usuario es un asombro semejante –con las debidas distancias– a ese que sienten los astronautas cuando ven por primera vez la Tierra desde el espacio. En 30 minutos se avanza por los diferentes continentes y mares. Se ven las montañas, el mar, las nubes; se ve cómo anochece, las auroras boreales y el amanecer.

Y luego, se observan los incendios forestales, el deshielo, la contaminación nuclear... Así transcurren los 30 minutos de la película de realidad virtual La Tierra desde el espacio.

La Nación tuvo acceso a esta primera parte de la experiencia, que luego continúa con talleres de concientización, datos y formas prácticas para saber qué hacer y cómo ayudar para preservar el medio ambiente.

Egbert Mulder, fundador de Circular Leadership, utiliza la estrategia para dar su mensaje. Así, primero hace que la audiencia se conecte a través de los sentimientos y emociones, y posteriormente, presenta los datos “duros”.

Dicho programa se maneja en tres niveles: para directores ejecutivos de empresas, para representantes de gobiernos y tomadores de decisión y, para los ciudadanos.

Mulder está en Costa Rica como parte del evento Evolución SOStenible, impulsado por la Agencia Empresarial para el Desarrollo (AED).

Este es el aparato de realidad virtual en el que se concentra este programa, el cual permite experimentar cómo se ve nuestro planeta desde el espacio. (Alonso_Tenorio)

“Muchos astronautas, cerca del 50%, regresan a la Tierra y se convierten en ecoactivistas. Se hacen ecoactivistas no porque lo leyeran en un libro, sino porque ven nuestro planeta, nuestro hogar, desde el espacio y eso tiene mucho peso”, resumió Mulder.

Según el activista, esto se debe a que de esta forma se percatan de lo bello de la Tierra, pero también de que solo tenemos un planeta, que todos vivimos en él y que es muy fŕagil. Solo hay una atmósfera delgada, y fuera de la Tierra en el espacio no hay capacidad humana para vivir.

Esta película en realidad virtual se basa en el llamado “efecto mirada desde arriba” para tener esa sensación que experimentan los astronautas cuando están en el espacio y vuelven a ver la Tierra como nadie más puede hacerlo.

“Hasta ahora, la gente, los gobiernos, las empresas y sus directivos, no han tomado las mejores decisiones para proteger al planeta. Y lo que buscamos no solo es proteger al planeta, es proteger a la humanidad; sin planeta no tenemos dónde ir”, recordó Mulder.

“Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, en 40 años, el 30% de las personas no podrá vivir donde está viviendo ahora”, añadió.

Cuando dan el taller a empresarios, no solo se les pide pensar qué harán por sus empresas y la gente que trabaja ahí, y también qué harán por la humanidad. El objetivo es a largo plazo, pensar en ser “ancestros responsables” para varias generaciones futuras.

Egbert Mulder es el creador de esta iniciativa que busca hacer conciencia del cuidado del planeta Tierra con el uso de la realidad virtual. (Alonso_Tenorio)

Mulder describió que todas las experiencias son diferentes y dependen de cada persona y lo que esté viviendo. No todos sienten igual, pero sí ha visto quienes, luego de ver el video, se convierten, al igual que los astronautas, en ecoactivistas.

“Hay sentimientos de todo tipo, no solo de admiración, sino también de nostalgia, duelo, culpa, pero también de conexión, tanto al sentirse parte de un planeta como al sentirse parte del universo.

“He visto directores ejecutivos decirme que tomarán decisiones para hacer las cosas diferente y ahí mismo se trazan un plan para sus empresas”, añadió.

Mulder no quiso terminar su encuentro con La Nación sin decir que, aunque no seamos tomadores de decisión, gobernantes o grandes directores ejecutivos, todos tenemos poder de decisión y todos somos líderes, aunque sea de nuestra propia vida y de quienes están a nuestro alrededor.

“Todos tenemos ciertos hábitos que tienen impacto en nuestro planeta. Primero debemos ser conscientes de eso, saber cuáles son nuestras partes. No se trata de dejar de comer carne del todo de buenas a primeras o de dejar de viajar en avión; no siempre es posible, pero sí podemos tratar de reducir”, expuso.

Se trata, según dijo, de leer y buscar cómo podemos ir mejorando nuestra relación con el planeta. No todos tenemos los mismos retos, pero sí tenemos este único planeta, un hogar sin posibilidad de mudanza, y que todavía estamos a tiempo para ayudar desde nuestras actividades.

“Hay quienes piensan: ‘pero yo soy solo un individuo’. Pero si cada individuo toma acción, se hace la diferencia”, concluyó.