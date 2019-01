“No importa donde vaya usted, sus microbios siempre lo acompañan. Los astronautas son personas sumamente saludables que son expuestas a chequeos médicos antes de las misiones. El asunto es que cada vez se habla más de turistas espaciales que no necesariamente tienen estas características de salud, y no sabemos qué pueda pasar. No podemos saber qué pasa con una persona infectada con alguna enfermedad en una ‘burbuja’ tan pequeña y cerrada como la EEI, no podemos asegurar que no habrá contagios. Es como cuando alguien estornuda en un avión, lo cerrado del espacio aumenta las posibilidades de contagio”, concluyó Hartmann.