Estadounidense Bradley deslumbra en arranque del BMW Championship de PGA

El golfista estadounidense Keegan Bradley tomó este jueves el mando del BMW Championship, la segunda etapa de los playoffs de la FedEx Cup, con una fabulosa primera ronda de 64 golpes, siete bajo par, en Wilmington (Delaware).

Bradley, número 47 del ranking de PGA, hizo birdie en seis de sus primeros nueve hoyos en el campo Wilmington Country Club. En la segunda parte del recorrido cometió su único bogey de la jornada en el hoyo 11 y sumó dos birdies más en el 15 y 16.

"Es un buen comienzo. Estoy orgulloso de cómo he jugado", se felicitó Bradley, ganador del Campeonato de la PGA en 2011. "Si golpeas la bola en la calle hay muchas oportunidades. Hoy lo he hecho mucho y las que he fallado las he podido manejar".

El estadounidense cuenta con un golpe de ventaja sobre el australiano Adam Scott y de dos sobre un trío formado por el irlandés Shane Lowry y los estadounidenses Harold Varner y Justin Thomas, ganador del Campeonato de la PGA en mayo.

El primer latinoamericano en la tabla es el argentino Emiliano Grillo, situado en el 13º puesto con 68 golpes (-3), mientras el español Jon Rahm, número cinco del ranking PGA, se ubica en el 55º con 73 golpes (+2).

Este evento es el segundo de los tres torneos de los playoffs de la FedEx Cup. A su término el domingo, los 30 mejores golfistas en puntos de la temporada avanzarán al definitivo Tour Championship de la próxima semana en Atlanta.

Clasificación al término de la primera ronda del BMW Championship (par 71):

64 - Keegan Bradley (USA)

65 - Adam Scott (AUS)

66 - Harold Varner (USA), Shane Lowry (IRL), Justin Thomas (USA)

67 - Chez Reavie (USA), Collin Morikawa (USA), Xander Schauffele (USA), Christiaan Bezuidenhout (RSA), Tyrrell Hatton (ENG), Russell Henley (USA), Cameron Young (USA)

68 - Lee Kyoung-hoon (KOR), Corey Conners (CAN), Jordan Spieth (USA), Patrick Cantlay (USA), Marc Leishman (AUS), Emiliano Grillo (ARG), Scott Stallings (USA), Denny McCarthy (USA), JJ Spaun (USA), Rory McIlroy (NIR), Scottie Scheffler (USA)

