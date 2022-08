EEUU no busca sobrepasar a otras potencias en África, afirma Blinken

Estados Unidos aspira a lograr una "verdadera asociación" con África y no trata de "sobrepasar" a otras potencias mundiales en la influencia en el continente, aseguró el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken el lunes en su segundo día de gira africana.

"Nuestro compromiso con África es una verdadera colaboración, no se trata de adelantar a nadie más", declaró Blinken en una rueda de prensa junto a su homólogo sudafricano, Naledi Pandor.

"No queremos una relación desequilibrada y transaccional", agregó.

Llegado el día anterior a Sudáfrica, primera etapa de una gira que luego lo llevará a República Democrática del Congo y Ruanda hasta el jueves, Blinken desarrollará su visión estratégica para el continente por la tarde durante un discurso en la Universidad de Pretoria.

Esta visita tiene como objetivo tratar de acercar la diplomacia sudafricana al campo occidental y frustrar la influencia rusa en el continente, según varios expertos.

Llega justo después de la visita a África, a finales de julio, de su homólogo ruso Serguéi Lavrov, que estuvo en Congo, Uganda, Egipto y Etiopía.

En junio, el presidente ruso Vladimir Putin instó a los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) a cooperar frente a las "acciones egoístas" de Occidente.

El lunes, Blinken afirmó que Washington no veía a la región como "el último terreno de juego en la competencia entre grandes potencias". "Básicamente no es así como lo vemos. No es así como avanzaremos en nuestro compromiso aquí", insistió.

ub-ger/aoc/mar