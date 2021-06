Las otras cuatro empresas sancionadas incluyen dos fabricantes de materiales de polisilicón para la industria de paneles solares, Xinjiang Daqo New Energy y Xinjiang GCL New Energy Material Technology, la procesadora de aluminio Xinjiang East Hope Nonferrous Metals, y la estatal Xinjiang Production and Construction Corps, que ya es objeto de restricciones por sus actividades en el sector del algodón.