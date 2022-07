Comunicado de prensa de Business Wire: Thunder Software Technology Co.,Ltd.

Ante el rápido desarrollo de las tecnologías de conducción autónoma, el principal motor para la comercialización y las aplicaciones a gran escala ha pasado a ser la aceleración de la innovación tecnológica y el fomento de la implantación de tecnologías vanguardistas. Recientemente, ThunderX Auto Technology Co., Ltd. anunció que había cerrado una ronda de financiación con Qualcomm Ventures. Los fondos se destinarán a la inversión en I+D en tecnologías básicas de conducción autónoma, a la producción masiva de alta calidad y a un sistema de formación de talentos.

Como filial de Thunder Software Technology Co.,Ltd. (ThunderSoft) especializada en plataformas de potencia de computación para controladores de dominio, ThunderX aprovecha al máximo las ventajas técnicas de ThunderSoft en sistemas operativos y plataformas de software en tiempo real, para explorar y planificar en profundidad una plataforma abierta de conducción inteligente que proporcione software y hardware en controladores de dominio y controladores de dominio integrados. ThunderX pretende construir un modelo de negocio flexible con los clientes y aspira a convertirse en el principal proveedor mundial de plataformas informáticas para vehículos inteligentes.

Wenguang Wu, presidente de ThunderX, declaró: "Agradecemos a Qualcomm Ventures el reconocimiento y el apoyo a ThunderX a través de su inversión. De cara al futuro, aprovecharemos las oportunidades de la era de la conducción inteligente para seguir aumentando la inversión en investigación y desarrollo en este ámbito. Impulsaremos siempre las innovaciones y los avances tecnológicos para acelerar la comercialización y la producción de tecnologías a gran escala".

"La conducción inteligente es una tecnología con numerosas aplicaciones y un gran potencial de crecimiento en el futuro", afirmó James Shen, vicepresidente de Qualcomm Technologies, Inc. y director general de Qualcomm Ventures China. "La solución de ThunderX puede aportar al mercado productos líderes que ofrezcan experiencias de conducción más personalizadas y avanzadas. Nos entusiasma la posibilidad de invertir en ThunderX y apoyar su innovación en soluciones de conducción inteligente".

La industria de la conducción inteligente ha entrado en un período de rápido desarrollo. Sobre la base de su software de plataforma en tiempo real líder, sus cadenas de herramientas avanzadas y sus productos de plataforma de control de dominio iterativo sostenible que cumplen con el más alto nivel de seguridad funcional, ThunderX sacará el máximo partido a estas ventajas tecnológicas fundamentales y promoverá la producción masiva de la conducción inteligente, además de acelerar la transformación inteligente de la industria del automóvil.

Acerca de Qualcomm Ventures

Qualcomm Ventures, a través de Qualcomm Ventures LLC o sus entidades afiliadas, desde el año 2000 realiza inversiones estratégicas en empresas tecnológicas que tienen el potencial de transformar de manera drástica nuestro mundo. Como inversor global, buscamos ayudar a los emprendedores a construir negocios revolucionarios que reconfiguren el mundo que nos rodea. Para más información, visite: www.qualcommventures.com

Acerca de ThunderX

ThunderX, una filial de ThunderSoft, se especializa en el control del dominio de la conducción autónoma y en plataformas abiertas de software y hardware de computación de alto rendimiento para vehículos inteligentes. Basándose en las tecnologías punteras de ThunderSoft en sistemas operativos, ThunderX puede satisfacer a los clientes de todo el mundo con plataformas de software en tiempo real y plataformas de control de dominio que son escalables, avanzadas, seguras, abiertas y con latencia determinista. Gracias a una profunda cooperación estratégica con los principales fabricantes y proveedores de chips, dispositivos de detección, hardware y algoritmos, ThunderX puede ofrecer a los clientes de sectores como el de los vehículos inteligentes diversos servicios, como plataformas abiertas y plataformas llave en mano.

