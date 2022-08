Comunicado de prensa de Business Wire: Lineage Logistics, LLC.

Lineage Logistics, LLC. ("Lineage" o la "empresa"), el proveedor de soluciones de logística y fideicomiso de inversión inmobiliaria (Real Estate Investment Trust, REIT) industrial a temperatura controlada más grande e innovador del mundo, anunció hoy que ha adquirido el negocio de almacenamiento en frío líder de Nueva Zelanda, Cold Storage Nelson Limited ("CSN"). No se revelaron los términos financieros de la transacción.

"CSN posee competencias destacadas en el sector en materia de control de inventarios, cumplimiento de las normativas y trazabilidad", señaló Jeff Rivera, Director de Operaciones Globales de Lineage. "Las instalaciones de CSN, combinadas con nuestra tecnología y nuestra innovación, líderes en el sector, ayudarán a los clientes neozelandeses a hacer frente a las crecientes demandas de la cadena de suministro tanto en Nueva Zelanda como internacionalmente. Estamos ansiosos por trabajar en estrecha colaboración con los clientes de CSN en estas nuevas oportunidades".

Según Rivera, la expansión de la impronta de Lineage en la región Asia-Pacífico a todo el territorio de Nueva Zelanda, como una de las principales naciones exportadoras de productos primarios, ha sido un objetivo estratégico a largo plazo de la empresa.

Lineage cuenta ahora, en Nueva Zelanda, con activos integrados en Auckland, Tauranga, Hawkes Bay, Nelson, Christchurch, Timaru y Dunedin.

En consonancia con el compromiso de Lineage con las prácticas sustentables, CSN ha realizado importantes avances en cuanto a eficiencia energética a través de un nivel avanzado de control y diseño de los procesos a fin de garantizar un uso mínimo y un sistema sofisticado de compras de energía.

Rivera afirmó que Lineage, en su condición de empresa integrada internacionalmente, estaba fuertemente focalizada en seguir fortaleciendo su presencia en Nueva Zelanda y la región Asia-Pacífico de modo que sus clientes pudieran aprovechar la destacada capacidad global de logística integral de la empresa.

