Comunicado de prensa de Business Wire: Forescout Technologies, Inc.

Forescout Technologies Inc., el líder mundial en ciberseguridad automatizada, anunció hoy que se unió a Joint Cyber Defense Collaborative (JCDC) para brindar aún más apoyo al enfoque del gobierno de los EE. UU. en relación con la ciberseguridad y la resiliencia de sus sistemas de control industrial y tecnología operativa (Industrial Control Systems and Operational Technology, ICS/OT). Establecida por la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), JCDC conecta a los defensores cibernéticos para facilitar el pensamiento crítico y la planificación conjunta contra los ciberataques.

"Es un honor que nos hayan incluido en la reciente expansión de JCDC-ICS para compartir el liderazgo y la amplia experiencia de Forescout en la seguridad de ICS/OT", dijo Tim Jones, vicepresidente de Ingeniería de Sistemas del gobierno federal de los EE. UU. de Forescout. "Habiendo trabajado directamente con CISA durante años y sé que este tipo de colaboración entre los líderes de la industria en ciberseguridad es exactamente lo que nuestra nación necesita para protegerse contra los ciberataques que amenazan los sistemas de infraestructura crítica de los que dependen nuestra vida cotidiana".

Las soluciones de ciberseguridad de Forescout son utilizadas en muchas de las empresas de servicios públicos, gobiernos y otros proveedores de infraestructura crítica más grandes del mundo. Forescout se compromete a mejorar la postura de ciberseguridad de la comunidad de infraestructura crítica con soluciones de Tecnología Operativa (OT) especializadas y a través de investigaciones específicas de Tecnología Operativa de Vedere Labs de Forescout, que ha revelado más de 50 vulnerabilidades en la Tecnología Operativa solo en el último mes. Además, Forescout es miembro fundador de la OT Cyber Coalition, cuyo objetivo principal es la mejora de la resiliencia de la infraestructura crítica de nuestra nación.

JCDC-ICS aprovechará la plataforma existente de JCDC para beneficiarse del conocimiento, la visibilidad y las capacidades de la comunidad ICS a fin de mejorar la protección y la defensa de los sistemas de control, dar a conocer las pautas del gobierno de los EE. UU. sobre la ciberseguridad de ICS/OT y contribuir a la fusión operativa en tiempo real entre socios de los sectores público y privado en el espacio ICS/OT. Para obtener más información sobre el trabajo conjunto de CISA y la comunidad ICS, visite www.cisa.gov/ics.

