Carapaz cambia de equipo con la mente puesta en el Tour de Francia

"Un objetivo vital siempre fue el Tour de Francia y lucharé por él. Sé que es posible". La ambición por conquistar la carrera más importante del calendario ha llevado al ciclista ecuatoriano Richard Carapaz a cambiar el potente Ineos por el EF-Education a partir del 2022, donde será el líder indiscutible de esta formación.

Apenas unas horas antes del inicio en Utrecht (Países Bajos) de la Vuelta a España, en la que Carapaz acude como jefe de filas del Ineos, el equipo norteamericano en el que corren el colombiano Rigoberto Urán y el estadounidense Hugh Carthy soltó uno de los bombazos del 'mercato' ciclista: "EF Education-EasyPost se enorgullece de anunciar que Richard Carapaz se unirá al equipo en 2023", anunció la formación en su web.

Carapaz es una de las grandes estrellas del pelotón y uno de los mejores ciclistas latinoamericanos de la historia: ganador del Giro de Italia en 2019, tercero en el Tour de Francia de 2021 y segundo en la Vuelta en 202, el vigente campeón olímpico forma parte del reducido grupo de 20 ciclistas que han logrado en la historia subir al podio en las tres grandes pruebas por etapas del calendario ciclista.

Consciente de la gran competencia que tiene en el Ineos para liderar la potente formación británica en un Tour de Francia (con ganadores de gran vuelta como Egan Bernal, Geraint Thomas y Tao Geoghegan Hart), Carapaz se marcha a un EF Education, donde será el líder indiscutible para las pruebas de tres semanas.

"Cuando has ganado una, quieres más. Hay cosas que todavía no he conseguido y me gustaría ganar otra gran vuelta", declaró el ecuatoriano en el comunicado de su nueva formación, insistiendo en el objetivo de conquistar el Tour.

"Sé de mi potencial y lo que puedo dar, lo que puedo conseguir y lucho por ese sueño. Cada día me despierto con el sueño de intentarlo. Cuando empecé a correr, pensaba en las grandes vueltas. Pensé que podía ganar el Giro y lo logré. Ahora pienso en el Tour de Francia", añadió el ciclista de 29 años.

"Este equipo quiere ganar una gran vuelta como yo. Es algo por lo que tendremos que trabajar mucho, porque es algo que requiere mucho trabajo, mucha dedicación y eso es lo que tiene este equipo", insistió el ecuatoriano para justificar su fichaje.

Si bien el comunicado no precisa la duración del contrato, el ciclista publicó en Instagram una imagen acompañada del texto: "Anuncio mi cambio de escuadra para el 2023/2025", dando a entender que podría tratarse de dos años.

El patrón de EF Education-EasyPost, el estadounidense Jonathan Vaughters, se deshizo en elogios del ecuatoriano, declarando que siempre ha sido "uno de mis ciclistas favoritos".

"Carapaz gana con inteligencia, timing y agresividad. Ganó el Giro porque fue muy listo, atacó justo en el momento adecuado", declaró Vaughters, citado en el comunicado.

"Para el estilo de nuestro equipo, Richard encaja perfectamente porque necesitamos un líder que pueda ganar carreras usando astucia y no solo potencia bruta", analizó sobre el impacto del ecuatoriano en la nueva formación.

"Es lo que Richard nos aportará y estamos muy contentos de ayudarle todo lo que podamos para explotar su estilo agresivo y astuto", insistió.

En el seno de su nuevo equipo, se reunirá con sus compatriotas Jonathan Caicedo y Alexander Cepeda.

