“La democracia no se sostiene si no tenemos privacidad, si no tenemos anonimato y, del lado del gobierno, si no tenemos transparencia”, dijo Carolina Flores , activista por los derechos digitales, durante la charla ¿Por qué importan los derechos digitales? que impartió junto con Kevin Moraga, docente e investigador de la Escuela de Ingeniería en Computación del TEC en la edición 2018 del Privafest, celebrada en Barrió Amón.