Easypro: una historia de éxito forjada en la resiliencia de sus socios

La adquisición de bienes muebles o inmuebles puede ser un proceso abrumador para aquellos sin experiencia. Sin embargo, gestionar préstamos, seleccionar la propiedad adecuada, ya sea para uso personal o inversión futura, son temas cotidianos para los asesores de Easypro.

Easypro se especializa en la venta de bienes adjudicados, ofreciendo ofertas de todos los bancos, cooperativas, financieras y más en su página web, que se convierten en oportunidades para inversionistas.

¿Qué es un bien adjudicado?

Es la garantía que el deudor da al banco, cooperativa o financiera, en respaldo del pago de un préstamo, esto puede ser un lote, una casa, un carro e incluso la mercadería de una tienda. Cuando no se cumple con el pago, la entidad financiera procede a recoger el bien puesto como garantía. Estos bienes no pueden quedar en manos del banco, ya que esta no es su actividad principal. Es aquí donde entra el proceso de venta de bienes adjudicados, los cuales suelen tener un precio más favorable, convirtiéndose en una oportunidad para los compradores interesados.

Para conseguir una casa o lote adjudicado, el inversionista tendría que estar pendiente de todas las páginas web de bancos y cooperativas. Sin embargo, gracias a la especialización de Grupo Easypro en bienes adjudicados, esto no es necesario.

Como expertos en el campo de bienes adjudicados en Costa Rica, Grupo EasyPro tiene un historial comprobado de éxito en ayudar tanto a nacionales como a extranjeros a invertir en este lucrativo mercado. La empresa ofrece servicios que incluyen la búsqueda de propiedades, asesoramiento legal, apoyo en trámites bancarios y más. Todo esto garantiza una experiencia de inversión fluida y rentable. Y lo mejor de todo, es que esta asesoría es gratuita.

El éxito de Easypro radica en la experiencia en el sector bancario de sus socios y colaboradores; profesionales que han convertido a la empresa en un referente para inversores de todos los tamaños.

¿Cómo nació la empresa?

Adrián Murillo fue durante muchos años Gerente de Operaciones y Proyectos en diferentes entidades bancarias. En su último trabajo, estuvo a cargo de la reestructuración e integración de dos bancos, supervisando operaciones en Costa Rica, Panamá y El Salvador. Esto le proporcionó una visión clara del panorama que se avecinaba para los próximos cinco años. Recuerda que tenía claro que al terminar el proceso, muchas personas perderían su trabajo, y muy pronto se dio cuenta de que él mismo sería un desempleado al finalizar dicha fusión.

La certeza de encontrarse a las puertas del desempleo, sumado a la carga propia de su trabajo, le generó mucho estrés y problemas de salud, al punto incluso de colapsar. Una semana internado en el hospital fue el detonante para que decidiera iniciar su propia empresa y cambiar el ritmo de vida.

Tal y como lo había previsto, al terminar la integración de la que estaba a cargo, llegó el momento del despido. Fue un trago amargo, pero no lo tomó por sorpresa, “ya me había llevado la famosa caja con artículos personales. Me despidieron un lunes y el martes ya estaba sacando trabajos pendientes de mi nueva empresa”.

La planificación meticulosa de Murillo sentó las bases para Easypro, pero el camino hacia el éxito no estuvo exento de obstáculos. Decidió entonces reformular el enfoque del negocio, centrando sus esfuerzos en la venta de bienes adjudicados, un área que conocía bien gracias a su experiencia bancaria.

“Empecé a cambiar la metodología. Descarté el primer proyecto y decidí enfocarme en la venta de bienes adjudicados. Y resulta que con eso me llegaron los primeros clientes que fueron un banco privado y una cooperativa. Después todo fue como un dominó”.

Con la firma de estos primeros contratos, se podría decir que todo iba marchando como lo esperado. Pero la llegada de la pandemia por Covid – 19 plantearía nuevos desafíos, como el teletrabajo y la optimización de recursos. La emergente empresa estaba lista para esta nueva forma de trabajo. “Había invertido mucho en desarrollo de tecnología y comencé a contactar clientes en línea”. Con la llegada de nuevos clientes, la empresa necesitaba crecer. Ya tenía algunos asesores, pero sentía que le hacía falta una dirección en las ventas.

La “otra” liquidación

¿Cuánto tiempo puedo sostenerme antes de conseguir otro empleo? Esta es una pregunta que muchas personas se hacen al quedar sin trabajo. Y sin duda las matemáticas no fallan. Gastos versus liquidación. Qué tengo que pagar, de cuánto dinero dispongo. Murillo también se hizo estas preguntas. Se estaba enfrentando a uno de los temores más comunes de todo emprendedor. En qué momento van a llegar los clientes. Sin embargo, algo que aprendió en este proceso es que –ante un despido o una renuncia- existe una liquidación incluso más valiosa que la económica; y son todas las personas con las que nos relacionamos en cada trabajo. El fundador de Easypro tenía claro el potencial de su lista de contactos, entre las que se encontraba Silvia Mora Rivel.

“Había trabajado con Silvia, conocía su talento, ella trabajó muchos años como Directora de Sucursales, liderando a gerentes, una mujer con una gran capacidad, eso sí hiperactiva. Me dije, necesito a Silvia en mi equipo”.

La pandemia los pondría frente a frente, en una sincronía de esas que pocas veces se repiten y que no pueden dejarse pasar. Silvia Mora Rivel fue cesada de su puesto, como producto de los recortes por pandemia y si algo tenía claro era que no quería regresar a una oficina.

“Me lo tomé con calma. Me di unos meses sabáticos y no me preocupé por enviar currículum, quería trabajar por mi cuenta. Había pasado muchos años en el ajetreo de la banca y ansiaba un cambio”, comenta Mora Rivel.

Fue entonces cuando Murillo se acercó para proponerle unirse a su proyecto como socia, una oferta que no dudó en aceptar. A inicios del 2021, Silvia se convirtió en socia y asumió la dirección del departamento de ventas, y bajo su guía el equipo comenzó a crecer.

En esa misma época se incorporó otra socia al grupo, Tatiana Badilla, quien había sido parte del departamento de ventas, y que al terminar su especialización en psicología, se incorpora como directora de Recursos Humanos, siendo un aporte fundamental para la conformación de la nueva empresa, con su enfoque en elegir talento del más alto nivel.

“Nuestros procesos de reclutamiento garantizan la contratación del personal más calificado. Recibimos entre 80 y 100 solicitudes de candidatos, en su mayoría ex funcionarios bancarios de altos mandos. Pero más allá de la experiencia profesional y títulos académicos, también analizamos aptitudes, habilidades, competencias, perfil de personalidad, para contratar a los candidatos que no solo están capacitados para asesorar de la mejor forma a los clientes, sino que posean la empatía, entusiasmo y compromiso para dar el mejor servicio a cada cliente”, explica la encargada de Recursos Humanos. La empresa cuenta actualmente con 50 asesores y tiene como meta llegar a los 70 para finales de este año. De esta forma, la llegada de Silvia Mora Rivel y Tatiana Badilla fortaleció el equipo, llevando a Easypro a nuevas alturas.

Diversificación de servicios

Además de la venta de bienes adjudicados, Easypro ofrece otros servicios complementarios como el mantenimiento de inmuebles. “A un banco no le sirve que una casa se deteriore, pero tampoco es parte del negocio dedicarse al mantenimiento de propiedades. De ahí que nos encarguemos de dar ese servicio. La confianza que nos hemos ganado como proveedores, nos permite obtener contratos de todo tipo, por ejemplo, para ampliar una sucursal, dar mantenimiento a instalaciones, y así es como hemos ido ampliando nuestros servicios, pero todo relacionado a los bienes adjudicados”, explica Silvia Mora Rivel.

Además, su compromiso con la excelencia en el reclutamiento les ha valido una reputación sólida en el mercado, que les permite ofrecer el servicio de contratación de talento para otras empresas. “Contamos con un sistema de reclutamiento desarrollado bajo estándares internacionales, con lo que podemos garantizar que el candidato que le damos a la empresa es el indicado. Somos eficientes en nuestros procesos de reclutamiento y por lo tanto asumimos el reto de hacerlo para otras empresas. Entendemos la importancia de contratar a los candidatos más calificados y nos comprometemos a enviar solo los que consideramos que cumplen con el perfil solicitado, incluso damos garantía de reemplazar cualquier candidato que no satisfaga sus necesidades, y nos comprometemos a seguir buscando hasta encontrar al que cumpla con las expectativas”.

Nuestros asesores cuentan con herramientas tecnológicas propias, como nuestro sistema de capacitación, que les permite mantenerse actualizados en las últimas tendencias y prácticas del mercado inmobiliario. Además, ofrecemos certificación en Cumplimiento Inmobiliario, garantizando así un servicio de la más alta calidad y profesionalismo para nuestros clientes.

En abril de este año, Easypro cumplió 5 años, brindando servicios a más de 30 instituciones financieras. Su alianza con empresas de renombre, le ha permitido un crecimiento exponencial, logrando presencia en Costa Rica, Panamá y República Dominicana. En nuestro país cuenta con sucursales de Bienes Adjudicados en San José, Heredia, Turrialba, San Carlos, Liberia y Pérez Zeledón, con la colaboración de más de 50 asesores de ventas. Los planes de expansión de la compañía incluyen a México y El Salvador.

