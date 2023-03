BAC Credomatic presenta su nueva tarjeta BIO, elaborada con material de origen natural y compostable

En su camino por convertirse en el primer banco Neto Positivo en el mundo, BAC anunció que a partir de marzo de 2023 comenzará a remplazar el plástico en sus tarjetas de débito y crédito por un material de origen natural, hecho a base de maíz no comestible, llamado PLA. Esto con el objetivo de disminuir el uso del plástico y promover el uso de materiales de origen natural, provenientes de materias primas naturales y renovables, que puedan ser compostados para generar valor ambiental positivo.

“Hace menos de un año, en BAC nos propusimos convertirnos en el primer banco Neto Positivo de la región y hoy estamos materializando acciones concretas que nos acercan cada vez más al logro de esta visión. Como equipo, tenemos el norte muy claro así como, el compromiso y la motivación para seguir reimaginando la banca para generar prosperidad en las comunidades que servimos. Por eso, nos llena de orgullo saber que nuestros clientes ya pueden utilizar la primera Tarjeta BIO de la región, y al hacerlo, formar parte de la construcción de un futuro más sostenible”. — Gisela Sánchez, directora regional de Estrategia & Relaciones Corporativas de BAC.

La nueva tarjeta llamada “BIO”, estará compuesta por un 82% de material derivado del maíz no comestible (PLA: ácido poliláctico), cuya producción requiere 26% menos de energía y emite 66% menos de gases de efecto invernadero en comparación con el plástico. El 18% restante de la tarjeta corresponde al chip, banda, antena y diseño, para lo cual las tintas utilizadas son a base de agua y no de solventes, por lo que no generan gases tóxicos.

La vida útil de este nuevo material es de 5 años, la misma que el del PVC, el cual es utilizado para producir las tarjetas actuales, por lo que el PLA mantendrá la misma calidad y durabilidad. Una vez que la tarjeta cumpla su vida útil, los usuarios podrán devolverla en la sucursal del BAC más cercana, quienes se encargarán de devolverla a la naturaleza de manera segura.

Los materiales que componen la nueva tarjeta BIO pueden separarse para que el PLA se pueda moler y ponerse en compostaje especial en alianza con pequeñas y medianas empresas centroamericanas, impulsando además el desarrollo de nuevos emprendimientos. De esta manera, el PLA regresará a la naturaleza en aproximadamente 90 días y no en cientos de años como en el caso del plástico derivado del petróleo. El resto de los materiales serán separados para valorarlos en reciclaje.

Además, el empaque de las tarjetas será reemplazado por un sobre de cartón 100% reciclado, que se reutilizará luego de su vida útil, promoviendo economía circular en todos los procesos relacionados con la nueva tarjeta BIO.

Para el caso de Costa Rica, las nuevas tarjetas BIO están disponibles a partir del 16 de marzo, y se entregarán a sus clientes cuando venzan sus plásticos o cuando así lo soliciten. El cambio aplicará, por ahora, para las tarjetas del plan CashBack Mastercard, que es el portafolio más grande que maneja actualmente el BAC, con más de 380.000 tarjetas en circulación.

Bio BAC

“La entidad cuenta con una estrategia robusta para el diseño de soluciones financieras de triple valor (ambiental, social y económico) y este proyecto es un paso contundente en esa dirección. Nuestro compromiso es que todo nuestro portafolio de tarjetas sea amigable con el medio ambiente, tanto por las nuevas tarjetas BIO como por la digitalización”. — Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC.

En marzo de 2022, BAC definió 12 objetivos estratégicos, con los cuales proponen reimaginar la banca para crear más valor económico, social y ambiental. La nueva tarjeta BIO y su empaque secundario responden a tres de estos objetivos:

Ser el banco líder en soluciones financieras simples, digitales y de triple valor. Ser un banco Carbono, Residuos y Agua positivo en 2025. Ser el banco que impulse una Centroamérica circular y promueva la movilidad sostenible.

Adicionalmente, BAC se convirtió en el primer grupo financiero de la región en adherirse a los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas, y es signatario de las principales iniciativas que promueven la alineación de las estrategias de negocio de las entidades financieras con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, tales como el Acuerdo de París y aquellas que impulsan la meta de ser positivo para la sociedad y el medio ambiente.

Bio BAC

Para mayor información sobre la nueva tarjeta BIO, puede visitar el sitio web: https://www.baccredomatic.com/es-cr/personas/tarjetabio