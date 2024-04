Mix de Achiote y Especias Maggi llega a la cocina tica

Preparar el tradicional arroz con pollo, los variados picadillos de nuestra cocina, la torta de arroz, el pollo o la gallina achotada, los tamales de cerdo y muchos otros platillos, ahora es más fácil y saludable, gracias al Mix de Achiote y Especias Maggi, disponible ya en el país.

Este nuevo producto tiene muchos beneficios para quienes lo utilicen, pues es cien por ciento natural, no contiene grasa y prácticamente no mancha las manos ni los utensilios. Desde el punto de vista ambiental, también es beneficioso, pues se requiere menos agua para lavar los sartenes, las ollas y otros enseres utilizados en la cocción.

(David Regueira)

El Mix de Achiote y Especias Maggi viene en una presentación en polvo de cuatro sobres de 8 gramos cada uno. Su fórmula contiene cebolla, ajo, perejil, comino, culantro y sal yodada. Sin duda, una mezcla de especias que le aporta un sabor exquisito y diferente.

Durante la actividad de lanzamiento del nuevo Mix de Achiote y Especias, Elizabeth Valverde, gerente de Asuntos Corporativos de Nestlé, explicó que desde el propósito global de Nestlé de desarrollar el poder de los alimentos para mejorar la calidad de vida de los consumidores, este innovador producto de su marca culinaria Maggi es una opción natural, libre de grasa, con mucho más rendimiento que el achiote normal y a un precio accesible para todos los consumidores.

Reto Maggi

De acuerdo con Yeiry Moreno, Gerente Marca para Maggi, por ser el achiote la segunda variedad más consumida entre especias y condimentos en la región, se empezó a trabajar en el desarrollo de este nuevo producto.

Yeiry Moreno Cordero, Gerente de Marca Maggi Costa Rica, durante la presentación oficial en nuestro país del nuevo producto Mix de Achiote y Especias. (David Regueira)

Explicó que se tomaron en cuenta algunas variantes deseadas por los consumidores versus los productos actuales del mercado y se evaluó la intención de consumo del achiote, también se hizo una investigación para conocer con mayor precisión en cuáles platillos se utiliza esta especia nativa de América.

“Los consumidores querían un producto con menos grasa y que no manchara, que fuera natural y fue así como nació el Mix de Achiote y Especias”.

Presentación oficial en Costa Rica

Aunque el Mix de Achiote y Especias Maggi llegó al mercado nacional a inicios de este año, su lanzamiento oficial se realizó este mes.

Durante 60 minutos los participantes prepararon los platillos con base en los productos disponibles y entre ellos el Mix de achiote y especias de Maggi. (David Regueira)

Para ello, un grupo de periodistas, creadores de contenido y chefs se unieron en un reto culinario que los llevó a preparar platillos con el ingrediente estrella de la noche: el Mix de Achiote y Especias Maggi.

La actividad se desarrolló en Amura Centro Culinario, donde los invitados conformaron cuatro equipos y cada uno de ellos fue dirigido por chefs profesionales.

Para los productores de contenido fue una interesante experiencia preparar platillos con el Mix de Achiote y Especias de Maggi. (David Regueira)

Antes de empezar a cocinar, a cada equipo se le dio una canasta con verduras locales: malanga, tomate, chayote, chilote (elotes miniatura usados en la cocina guanacasteca), papa, cebolla, ajo y culantro.

Además, en el Mercadito Maggi los participantes eligieron productos para completar la lista de ingredientes de cada receta. Se incluyó toda la línea de productos Maggi, así como proteínas, arroz y hasta masa de maíz.

La nutricionista Melissa Villarreal apoyó a los participares. Aquí mientras explicaba algunas técnicas sobre la forma de cortar el pollo. (David Regueira)

El tiempo límite para la elaboración fue de 60 minutos; al final todos sorprendieron al jurado calificador con sus platillos, tanto por la variedad, la presentación, el sabor y el uso que le dieron al Mix de Achiote y Especias.

Marcela Chaves Campos del blog “Marce Vamos al súper”, al finalizar su platillo expresó que siempre había soñado con participar en una actividad de ese tipo y se le hizo realidad. Resaltó además el sabor especial del Mix de Achiote y Especias y algo muy importante: “a mí me tocó adobar el pollo con este ingrediente y no se me mancharon las manos”.

Maggi Mix de Achiote De izquierda a derecha: el empresario Esteban Mora y su esposa Melissa Durán, la chef Kathleen Carvajal y Julio Solís. Los acompañan durante la premiación Yeiry Moreno, Gerente Marca Maggi Costa Rica; el chef Rodrigo Gutiérrez, de Amura centro culinario y Carolina Botero, chef de Nestlé. (David Regueira)

Entretanto, Melissa Durán, periodista de Multimedios Televisión, fue otra que exaltó el producto y explicó que es mucho más fácil su uso que cuando se manipula el achiote común. “Ahora resultará más fácil lavar los utensilios”, dijo Durán.

El equipo de Multimedios, dirigido por la chef Kathleen Carvajal Ruffely, profesora de la Academia Guaitil, y también compuesto por el locutor Julio Solís, fue el ganador del reto culinario Maggi.

(David Regueira)

“Tierra tica”, fue el nombre del platillo ganador. Consistió en unos rollos de pollo con costra de achiote rellenos con chile morrón, salsa del tomate con “Especias de la huerta” de Maggi sobre una cama de vegetales grillados. Además, lo acompañaron con un ceviche de chayote y chips de malanga con sal achiotada.