Si piensa salir de vacaciones y no sabe dónde dejar a su perro, una buena alternativa es buscar un lugar especializado, un hotel de mascotas. Sin embargo, esta decisión no puede tomarse a la ligera, recuerde que usted está dejando a ese miembro de la familia que tanto ama y, por supuesto, no quiere que le ocurra nada de lo que tenga que lamentarse.