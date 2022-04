La historia de la Moon Run Dominical

Hace dos años conversaba con Sergio Sánchez sobre la Moon Run en Dominical. Ilusos, sin imaginar que un virus nos mantendría encerrados. Es más cuando lo entrevisté, ya había casos confirmados en Costa Rica. No conocíamos la magnitud de lo que nos esperaba.

Po eso cuando vi el anuncio de la preventa para esta carrera, una avalancha de recuerdos me inundaron. Es bonito saber que Sergio no abandonó la idea de repetir esta experiencia: tomar una de las etapas de The Coastal Challenge, la tercera que pasa por la Catarata Nauyaca, y brindarnos un evento nivel Moon Run.

(Video) Hablemos de trail: Sergio Sánchez diseñador de las rutas de MoonRun y The Coastal Challenge

Este sábado 2 de julio se podrá correr esta competencia en sus diversas distancias: Fun, Sprint , Adventure y Utra Trail.

En las leyendas de las fotos encontrará información sobre las categorías en cada distancia.

Fun Trail 9.1km. Individual Fun Trail Recreativo. Pueden participar incluso menores desde los 16 años.

12.61 km. Sprint Trail. Existen dos categorías: juvenil y mayor.

33.6 km. Adventure Trail. Participan atletas desde los 18 años.

Ultra Trail 48.2km. Solo atletas mayores de 18 años.

Lo nuevo de esta edición

Además de las cuatro modalidades, este año también se está incentivando la participación de corredores más jóvenes: Moon Run Dominical tiene categorías desde los 16 años.

Y otro dato muy importante es que el corredor que obtenga los mejores tiempos en las Moon Run Dominical y Monteverde ganará una inscripción al TCC2023.

Y esto sería, si tienen alguna duda, no duden en consultarme. Me pueden encontrar en Instagram. Nos vemos en los senderos.