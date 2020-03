En las historias de mi cuenta de Instagram les he contado un poco de lo que es vivir con ansiedad. Cuando se trata de una carrera, reviso bien la fecha para comprobar que el día no coincida con alguna de mis obligaciones laborales o familiares. Hago esto hasta tres veces. Y cuando vi en mi calendario que el fin de semana de la MoonRun Dominical estaba libre, me sentí muy feliz.