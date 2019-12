Llegó el día de Moon Run 2019. No había dormido muy bien durante semanas (mi ansiedad). Me aterrorizaba no acabar la carrera, que mis tobillos no resistieran, o que un mal golpe me sacara de la competencia. La carrera salía a las 10 a. m. Llegué a las 9:45 a. m. Me gusta el ambiente que se genera en la línea de salida, pero esta vez no quería saber quién sería mi competencia. Mi mayor rival era yo misma, y ya me conocía.