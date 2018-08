El cuerpo es un mañoso, y sobretodo la mente. A uno le empieza a mandar dolores y cansancio a ver si uno se detiene. Es interesante, yo en los primeros 40 o 50 kilómetros de cualquier carrera sufro montones, me quiero devolver, me pongo a pensar ‘yo no sirvo para esto, ¿por qué me metí? Qué necia, esta es la última vez, ya me voy a retirar, ya estoy vieja’. Cuando veo a Fede (su pareja) le digo ‘no sé por qué me metí en esto’, entonces ni me da bola. ‘Sí, sí, sí, tenga, siga’ y me tira una botella y me empuja y ya como al kilómetro 100 mi cuerpo se da cuenta de que no voy a parar y es increíble cómo se adapta. Uno tiene que saber cuándo es un dolor grave, pero yo ya sé que mi cuerpo me va a mandar esas señales negativas y yo le digo, ‘sí ya, cállese, no voy a parar’, y él entiende. Uno tiene momentos altos y bajos en carrera, así como hay momentos en los que me digo que no sirvo para nada, de repente subo una cuesta y empiezo a pasarle a la gente y digo ‘yo nací para esto, soy la mejor’. Uno se siente wow. Es matizar los momentos bajos y nivelarlos y los momentos altos aterrizarlos a tierra para no darle demasiado fuerte.