Mientras veía las fotos, me topé con una persona conocida. No había vuelto a ver a José Acuña desde diciembre en la MoonRun. Quería saber cómo es que una persona como él, como yo, o como usted se embarcaba en esta aventura. El día que me visitó me dijo, desde el primer momento: “Rocío, esto no es solo físico, uno corre con la mente”.