Mi entrenador me tiene mucha confianza, y sabe que me gusta competir. Pero luego de varios kilómetros, aparece una voz que grita que me detenga: aparece cuando me duelen las piernas, cuando se me hacen ampollas, cuando me magullo las uñas. He aprendido a callarla cantando fuerte, mientras pienso en la persona y el monstruo que me esperan en casa, y agradezco que estoy allí, que estoy corriendo quiero hacerlo, no porque tenga que hacerlo.