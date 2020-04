“Definitivamente correr a mi ritmo en las montañas es muchísimo más fácil, pues tengo la libertad de montar mi paso, de parar si lo necesito o apretar si me siento fuerte, además las vistas, el aire, las montañas no tiene comparación la experiencia. Ayer me convencí una vez más de que no cambiaría correr en las montañas por nada” (Créame Ligia, ya somos dos). En la recolección de víveres y apoyo le fue muy bien: todos sus vecinos se asomaban a la calle para darle su apoyo y las donaciones no se hicieron esperar; es más al día de hoy aún sigue recibiendo víveres.