Desde pequeña me gustó correr, pero siempre me atrajo más la resistencia que la velocidad. En el equipo de atletismo de mi escuela prefería competir en “la milla” o los 1.500 metros y no los fugaces 100 o 200, que eran la opción casi automática del resto de niños de mi edad. La rápida infusión de adrenalina no me era suficiente. Necesitaba algo más duradero.